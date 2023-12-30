صعوبات كبيرة أمام المنافس الصيني لـ«نايكي» بسباق الملابس الرياضية

في العام 1987، استقل المراهق دينغ شيجونغ قطاراً من مدينة فوجو الصينية الجنوبية، متوجهاً إلى بكين، وحاملاً معه مجموعة من الأحذية الجلدية التي صنعت في مصنع عائلته الواقع في مقاطعة فوجيان.

نجح المراهق، البالغ آنذاك 17 عاماً، في المساومة لبيع الأحذية في المتاجر الكبرى بالعاصمة، وشكلت هذه بداية تطور شركته ((أنتا))، من كونها مصنعة أحذية إقليمية غير معروفة إلى أن تغلبت على ((أديداس)) العام الماضي، لتصبح ثاني أكبر شركة تجزئة لبيع الملابس الرياضية في الصين، بعد ((نايكي))، بإيرادات سنوية 7.8 مليارات دولار.

وحسبما أشار شخص على صلة بإدارة ((أنتا)): ((أدرك دينغ في مرحلة مبكرة أن المال يكمن في العلامة التجارية، وليس صنع المنتج)).

لذلك، فبعد أعوام من النمو السريع، يرى شون رين، المؤسس والمدير الإداري لمجموعة ((تشاينا ماركت ريسيرش))، أن الشركة تقف ((في مفترق طرق، حيث يتباطأ نمو علامة أنتا التجارية في الصين، ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة في وضع جيد لمواكبة الاتجاهات الآخذة في التطور للملابس الرياضية الصينية)).

وتعد ((أنتا)) واحدة من بين شركات عدة للملابس الرياضية الصينية الملقبة بـ ((نمور فوجيان)) التي قفزت إلى السطح في ثمانينات القرن الماضي، وهي تقوم بتصنيع الملابس والأحذية لعلامات تجارية غربية، من بينها ((نايكي)). وبعد إدراجها في بورصة هونغ كونغ في 2007، اقتنصت ((أنتا)) علامات تجارية أجنبية؛ مستهدفة المستهلكين ذوي الإنفاق الأعلى وأخيراً، اتجهت نحو فئات الملابس الرياضية المتخصصة سريعة النمو.

واشترت ((أنتا))، في 2009، حقوق تصنيع منتجات شركة الملابس الرياضية الإيطالية ((فيلا)) في الصين، وبعد ذلك بعشرة أعوام، قادت عملية استحواذ بـ 5.6 مليارات يورو على ((أمير سبورتس)) الفنلندية، التي تملك حقوق مجموعة من العلامات التجارية، تشمل ((أركتيركس)) ومضارب ((ويلسون)) للعبة التنس.

وقال دينغ، الذي ترقى حتى صار رئيس الشركة وقتها: ((ليست هناك إمكانية لتصنيع منتجات من نوعية أركتيركس أو ويلسون بقوة العلامة التجارية للشركات الصينية حالياً، لكن من الممكن فعل ذلك من خلال استراتيجية استحواذ، مصحوبة بالنمو في السوق الصينية)).

ويركز مستثمرون على ما إذا كانت ((أنتا)) سيكون بمقدورها تنفيذ طرح أولي لأعمال ((أمير سبورتس))، مع وقوعها في مأزق، نتيجة قرض بـ 1.3 مليار يورو مستحق في مارس المقبل، كان اتحاد شركاتها حصل عليه لإتمام صفقة استحواذ عام 2019.

وترمي الشركة إلى جمع أكثر من مليار دولار مع تقييم يبلغ 10 مليارات دولار. لكن هؤلاء الأشخاص حذروا من إرجاء محتمل، بسبب الظروف غير المواتية للسوق.

وأفصحت ((أنتا))، عن خسائر متراكمة بقيمة 250 مليون دولار جراء عملية الاستحواذ، حتى يونيو الماضي.

وأوضحت مليندا هو، محللة قطاع التجزئة لدى ((بيرنستين)): ((من المفترض ارتفاع مستويات الربح على نحو بالغ عند نجاح الطرح العام الأولي، الذي سيمكنهم من سداد الدين)).

لكن في السوق المحلي، أشار محللو ((إتش إس بي سي)) إلى معاناة أكبر ثلاث شركات محلية للملابس الرياضية، وهي ((أنتا)) و((لي نينغ)) و((إكستيب))، من نمو أبطأ في 2023؛ في ظل مستوى أضعف للاستهلاك ومتوسط منخفض لأداء العلامات التجارية الصينية المرجح بالقيمة السوقية بنسبة 26% على أساس سنوي.

وفي الوقت ذاته، انحسر بنحو طفيف نمو إيرادات العلامة التجارية لـ ((أنتا)) في السوق الأوسع نطاقاً، والتي تشكل أكثر من نصف حجم المبيعات، بعد طفرة مدفوعة جزئياً بمقاطعة وطنية للعلامات التجارية الأجنبية؛ لموقفها من منتجات قطن شينجيانغ التي تصنعها عمالة قسرية.

وقالت هو المحللة بـ((بيرنستين)) إن الاستراتيجية الاستحواذية للمجموعة أسفرت عن قصور استثماري في علامتها التجارية الرئيسة. وفي تحدٍ إضافي، تتعرض ((فيلا)) الأكثر رقياً، التي شكلت نحو 40% من إيرادات ((أنتا)) في النصف الأول من 2023، لضغوط من شركات حديثة بالسوق، مثل ((لولوليمون أثلتيكا)) و((هوكا)) و((أون رانينغ)).

وأعلنت ((لولوليمون أثلتيكا)) نمو إيراداتها في الصين بنسبة 61% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مع رغبتها في مضاعفة عدد متاجرها في البلاد بثلاثة أضعاف إلى 220 متجراً بحلول 2026.

وترى أليسون مالمستين، محللة الملابس الرياضية لدى ((داكسو كونسلتنغ))، أن ((الصينيين يمارسون مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية على مستوى عالٍ وتخلق هذه المجموعة الجديدة من الرياضيين فرصاً لعلامات تجارية أجنبية ذات خطوط إنتاج قوية في الغرب)). وقال شون رين:

((تتفوق علامات تجارية أكثر جاذبية ولها إرث رياضي حقيقي على أنتا، لافتاً إلى أن الاتجاه الواضح ينطوي على ألا تبدو فحسب لائقاً وبحالة صحية جيدة، وإنما أن تكون بالفعل لائقاً وحالتك الصحية جيدة)).

وأشار والتر وو، محلل التجزئة لدى مصرف ((سي إم بي إنترناشونال)) ومقره هونغ كونغ، إلى طرح ((أنتا)) مزيداً من منتجات ((فيلا)) الأعلى من المستوى الفني والوظيفي، مع تخليها عن خطوط الإنتاج منخفضة الأداء.

علاوة على ذلك استحوذت ((أنتا)) على حصة غالبية بعلامة الملابس الرياضية الترفيهية ((مايا أكتيف))، ومقرها شنغهاي، والتي تحقق مبيعات سنوية (54.7 مليون دولار)، كما أسست مشروعات مشتركة مع شركة ملابس التزلج اليابانية ((دسينت)) والمجموعة الكورية ((مولون سبورت)) للملابس الرياضية لبيع منتجاتهما في الصين.

كما أعادت ((أنتا))، 2020، هيكلة نموذج أعمالها، بعد هجوم من شركة ((مادي واترز)) للبيع على المكشوف؛ بزعم تضخيمها الإيرادات من خلال شبكة موزعين ((تسيطر عليها سراً)).

لكنها أنكرت الادعاءات. وابتعدت الشركة عن نموذج التوزيع بالجملة الذي دام 20 عاماً، من خلال سيطرتها على متاجر تجزئة في مدن كبيرة. ونوهت هو بأن هذه الخطوة ساعدت في ضمان الجودة، مع إصلاح الشركة لصورتها في أعين المستثمرين.

وسمح الاتصال المباشر للشركة بالمستهلكين، بتكيف ((أنتا)) مع الاتجاهات الناشئة، ويستغرق نشرها للمنتجات في متاجرها 3 أشهر فقط، مقارنة بـ 18 شهراً للعلامات التجارية الأجنبية، بحسب مطلعين من داخل الشركة. وهي قدرة ستخدمها جيداً في ظل ازدياد المنافسة..

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