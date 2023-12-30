3.7 مليارات درهم مبيعات 29 مشروعاً لـ«ريبورتاج» خلال 2023

حققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال 2022، بنمو يتجاوز 60 %.

وتضم محفظة ((ريبورتاج العقارية)) 29 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت ريبورتاج العقارية أن استمرار زيادة المبيعات للعام السادس على التوالي، يعكس الأداء القوي لـ((ريبورتاج)) وقدرتها على مواكبة متغيرات السوق، وتوفير منتج عقاري متميز، يلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، مع مواصلة طرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات العملاء.

وأوضحت ((ريبورتاج)) أن زيادة المبيعات يعزز خطط الشركة للتوسع والنمو واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالإمارات والخارج.

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