3.7 مليارات درهم مبيعات 29 مشروعاً لـ«ريبورتاج» خلال 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال 2022، بنمو يتجاوز 60 %.
وتضم محفظة ((ريبورتاج العقارية)) 29 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.
وأكدت ريبورتاج العقارية أن استمرار زيادة المبيعات للعام السادس على التوالي، يعكس الأداء القوي لـ((ريبورتاج)) وقدرتها على مواكبة متغيرات السوق، وتوفير منتج عقاري متميز، يلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، مع مواصلة طرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات العملاء.
وأوضحت ((ريبورتاج)) أن زيادة المبيعات يعزز خطط الشركة للتوسع والنمو واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالإمارات والخارج.
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