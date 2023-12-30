«لاكشري لندن»: «جيه إيه ذا ريزورت» إضافة لقطاع الضيافة في دبي

أكد ((لاكشري لندن)) أن منتجع ((جيه إيه ذا ريزورت)) الذي يبعد 700 متر من شاطئ جبل علي في دبي يشكل إضافة إلى قطاع الضيافة في دبي ويساعد على توفير المزيد من خيارات الإقامة الفاخرة أمام السياحة الوافدة والمتنامية إلى الإمارة.

ولفت الموقع البريطاني المتخصص في عرض العقارات الفاخرة حول العالم، في تقرير إلى تميز المنتجع ما يوسع الخيارات أم المزيد من التدفقات السياحية في دبي لافتاً إلى أن المنتجع يحتضن مركزاً للفروسية، وملعب غولف للبطولات، ونادٍ للرماية، ومسابح متعددة، ومنطقة لاكتشاف الحيوانات، والمخلوقات الضخمة والملونة)).

واعتبر الموقع أن المنتجع يعبّر عن فخامته باعتباره أكبر منتجع للتسلية والترفيه في دبي، وهو ما يؤكده العديد من الزوار، وذلك بناءً على الجوائز التي حصل عليها، بدءاً من مكانته بين أفضل 1 % من أفضل الفنادق في العالم على موقع ((تريب أدفايزر))، وصولاً إلى أفضل فندق عائلي شامل في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع إلى أن المنتجع يقع على مساحة مليون متر مربع، ما يمثّل نحو 138 ضعف مساحة ملعب ويمبلي، حيث يتضمن المنتجع 3 فنادق عالمية: جيه إيه بيتش، وجي إيه بالم تري كورت، وجيه إيه ليك فيو.

واستعرض ((لاكشري لندن)) مطاعم المنتجع؛ حيث قال إن وجود 25 مطعماً تجعله منتجعاً ومكاناً مثالياً لاختيار مكان مختلف لكل وجبة، مؤكداً أن الجو في جميع أنحاء المنتجع يتميز بالهدوء.

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