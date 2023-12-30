Sunday, 31 December 2023 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لاغارد: اليورو يمنح أوروبا سيادة عالمية أوسع في عالم مضطرب

12/30/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تساعد أوروبا في البقاء ذات سيادة عالمياً.

وأوضحت لاغارد في مقال مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإصدار اليورو: ((إصدار ثاني أهم عملة في العالم وهبنا قدراً أكبر من السيادة في عالم مضطرب)).

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، كتب المسؤولون الأوروبيون: ((نواجه توترات جيوسياسية متزايدة، خاصة الحرب في أوكرانيا)).

وأضافوا: ((نواجه أزمة مناخ متسارعة لا يمكن أن نحلها إلا معاً، فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف عند الحدود. ونحن نواجه تحديات غير مسبوقة لقدرتنا التنافسية، من السياسات في مجال الطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم)).

وظل اليورو الذي أصدرته 11 دولة في مطلع عام 1999، عملة إلكترونية في سنواته الثلاث الأولى. وتضم منطقة اليورو حالياً 20 دولة ما يجعله وسيلة الدفع لنحو 350 مليون شخص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN30122023000110011019ID1107671144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث