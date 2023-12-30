لاغارد: اليورو يمنح أوروبا سيادة عالمية أوسع في عالم مضطرب

أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تساعد أوروبا في البقاء ذات سيادة عالمياً.

وأوضحت لاغارد في مقال مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإصدار اليورو: ((إصدار ثاني أهم عملة في العالم وهبنا قدراً أكبر من السيادة في عالم مضطرب)).

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، كتب المسؤولون الأوروبيون: ((نواجه توترات جيوسياسية متزايدة، خاصة الحرب في أوكرانيا)).

وأضافوا: ((نواجه أزمة مناخ متسارعة لا يمكن أن نحلها إلا معاً، فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف عند الحدود. ونحن نواجه تحديات غير مسبوقة لقدرتنا التنافسية، من السياسات في مجال الطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم)).

وظل اليورو الذي أصدرته 11 دولة في مطلع عام 1999، عملة إلكترونية في سنواته الثلاث الأولى. وتضم منطقة اليورو حالياً 20 دولة ما يجعله وسيلة الدفع لنحو 350 مليون شخص.

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