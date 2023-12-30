الإمارات.. شراكات عالمية وإنجازات اقتصادية نوعية

حقق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية إنجازات نوعية خلال عام 2023، ونجحت دولة الإمارات في توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا وكمبوديا وجورجيا.

إضافة إلى إنجاز اتفاقية شراكة شاملة مع جمهورية كولومبيا ما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين، إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أمريكا الجنوبية.

كانت الإمارات قد أبرمت عام 2022 اتفاقيات مع 3 دول هي الهند وإسرائيل وإندونيسيا، ليصل عدد الدول التي تم التوقيع معها إلى 7 دول خلال عامين، وتواصل وزارة الاقتصاد إجراء محادثات حالياً مع 12 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الشاملة.

وتتضمن الدول كوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.

وتطمح الإمارات إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 % من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، ويعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تم الإعلان عنه ضمن ((مشاريع الخمسين)) ركيزة أساسية في جهود الدولة لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً.

تركيا

في 3 مارس الماضي وقعت الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا لتبدأ حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبموجب الاتفاقية يتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93 % من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حالياَ.

كمبوديا

وفي يونيو الماضي أبرمت الإمارات ومملكة كمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام. وتفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي.

وخصوصاً أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة لتحقيق الأهداف المأمولة من الاتفاقية، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية 407 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 33 % مقارنة بعام 2021، و28 % أكثر من عام 2019، كما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 70 % من تجارتها مع المنطقة بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية عام 2022.

وبالنسبة للاستثمارات المتبادلة، فهناك آفاق واسعة للتطور والنمو حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما تخلقه من فرص لمجتمع الأعمال وإبرام الشراكات الاستثمارية، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كمبوديا نحو 3 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الكمبودي في الدولة حوالي 1 مليون دولار.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، تضمن الاتفاقية وصولاً أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92 % من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93 % من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا. كما توفر الاتفاقية لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي.

حيث إنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية. وتوفر الاتفاقية مع كمبوديا لدولة الإمارات جسراً مهماً في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وتتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين آفاقاً واعدة من النمو المشترك، كما توفر الاتفاقية منصة جديدة لتسهيل تدفق الاستثمارات البينية وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

جورجيا

وفي أكتوبر الماضي أبرمت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد أن دراسات الجدوى أظهرت مساهمة اتفاقية الشراكة بين الإمارات وجورجيا في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 % من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90 % من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين الإمارات وجورجيا، حيث شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، وزادت 115 % خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021.

كولومبيا

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون بين البلدين. وتعتبر كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ومصدراً رئيسياً لإنتاج البن والقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة.

ومع بدء تنفيذ الاتفاقية بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سوف يستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك.

المستهدفات الوطنية

ويرى جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد ـ قطاع التجارة الدولية، أن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تلعب دوراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031، الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الدولية لـ((البيان)) أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا سوف يكون لها أثر إيجابي وفعال على حركة الأسواق وتسريع وزيادة وتيرة نمو الصادرات الإماراتية المتنوعة.

كما أن هذه الاتفاقيات سوف تدعم سلاسل التوريد بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق وإعطاء ميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة تجارياً، وكذلك بما يسهم في إزالة المعوقات غير الجمركية التي تؤثر بشكل كبير على فرص التصدير.

وأضاف أن الشراكات الاقتصادية الشاملة تعتبر عاملاً محورياً في جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً، ودعم العلاقات الثنائية مع العديد من الدول الواعدة والنفاذ إلى الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية.

خطوات مدروسة

وكشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الدولية، أن وزارة الاقتصاد تتحرك بخطوات علمية مدروسة في برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت دراسات استقصائية واسعة لاستطلاع آراء رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية في القطاع الخاص في الإمارات حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأكد أهمية الاستفادة من خبرات أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال لدعم خطط المحادثات عند إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتابع: إن الدراسات تشمل مجالات عدة مثل كيفية الوصول إلى أسواق الدول المستهدفة، وإمكانات التجارة والاستثمار، والتحديات التي تواجه التجارة، وآلية تسهيل أنشطة التصدير والاستثمار.

وأوضح أن فريق التفاوض الإماراتي يستفيد من خبرات القطاع الخاص بهدف إبرام اتفاقيات تنافسية للشركات الوطنية، من خلال ضمان الوصول إلى أسواق التصدير للسلع والخدمات الإماراتية، وإزالة كافة المعوقات الجمركية وغير الجمركية وخلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الدول المستهدفة.

وأشار جمعة الكيت إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة الاقتصاد لها دور مهم في المحادثات واتفاقيات الشراكة الشاملة بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أسواق المنتجات والخدمات والاستثمارات.

شراكة شاملة مع الكونغو تفتح آفاقاً جديدة بين البلدين

قبل أيام من نهاية العام الجاري أنجزت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل) بنجاح المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون، وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وجان بابتيست أونداي وزير الاقتصاد والمالية في الكونغو برازافيل، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية، وذلك في مراسم جرت عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل بعد إتمام المحادثات بنجاح، وبالتالي إبرامها رسمياً ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً إلى المساهمة في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من 2023، بنمو 134 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية. وتقع الكونغو برازافيل (المعروفة رسمياً باسم جمهورية الكونغو) في غرب وسط أفريقيا، وتحدها الغابون والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، وتعد سادس أكبر منتج للنفط في أفريقيا.

وسجلت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات والكونغو برازافيل حوالي 2.2 مليار دولار في عام 2022، بنمو 5 % مقارنة بعام 2021 ونمو قدره 29 %، و26 % مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي. وبحسب بيانات عام 2022، تعد الكونغو برازافيل الشريك التجاري الثاني عشر لدولة الإمارات ضمن الدول الأفريقية غير العربية.

حيث تبلغ حصتها حوالي 4 % من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية غير العربية. وفي العام نفسه، كانت الإمارات ثامن أكبر سوق لصادرات الكونغو برازافيل بحصة تبلغ 2 % من إجمالي صادراتها، وحلت الإمارات في المركز الثالث عشر كأكبر سوق لواردات الكونغو برازافيل بحصة بلغت 2 % من واردات الكونغو برازافيل.

وتبلغ حصة الإمارات نحو 72 % من التجارة غير النفطية للكونغو برازافيل مع الدول العربية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز