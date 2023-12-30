عروض مهرجان دبي للتسوق تتواصل بأروع التجارب الترفيهية

تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق لتنشر أجواء الفرح والبهجة في أنحاء المدينة بينما تتلألأ سماء الإمارة بالعروض الإبداعية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية المشوقة.

وتمنح العروض الفرصة لزوار دبي والمقيمين فيها للاستمتاع بمشاهدة أجمل العروض والمجسمات والأعمال الفنية الضوئية وعروض طائرات الدرون اليومية التي تمنح الزوار أجمل اللحظات.

وتحل شخصيتا ((ذا أنوكي)) العالميتان ضيفين على المهرجان، حيث نجح المجسمان في جذب أنظار سكان المدينة خلال ظهورهما الأول في دبي.

وتزور الشخصيتان مناطق السيف، وحتّا، وسوق ((اتصالات إم أو تي بي))، وحي دبي للتصميم لنشر الفرح والبهجة في أوساط الزوار. وسيكون الزوار في حي السيف على موعد مع مشاهدة أروع المجسمات والأعمال الفنية الضوئية ضمن فعالية ((أضواء دبي:

إضاءة النيون)) ولمحبي الطبيعة، يستمتع الزوار بأجواء فعالية ((عجائب الأمازون في ويست بيتش، نخلة جميرا))، حيث تتضمن مشاهد خلابة تحتوي على مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون. كما يتضمن المهرجان عرض طائرات الدرون الاستثنائي باستخدام 800 طائرة درون.

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