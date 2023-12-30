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سويسرا تطالب بربط مكافآت البنوك بقوة الأداء

12/30/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالبت هيئة الأسواق المالية السويسرية، بأن تكون مدفوعات الحوافز للعاملين في البنوك أكثر ارتباطاً بأداء الأعمال، وبقدرة تحمل أرباب العمل للمخاطر على المدى الطويل.

وأعربت ماريلين امشتاد رئيسة الهيئة، في مقابلة مع صحيفة ((شفايتس فوخنانده))، عن رغبتها في أن يكون للهيئة رأي في قواعد المكافآت للبنوك، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت :((حالة بنك كريدي سويس تظهر أنه تكبد على مدى عقود خسائر، وفي نفس الوقت قدم حوافز مالية كبيرة)).

وأضافت ((نحتاج إلى أساس قانوني أفضل حتى تتمكن هيئة الأسواق المالية من التدخل مبكراً، وعلى نحو أكثر منهجية)).

وتابعت أن هذا لا يقلل الوقت والجهد المطلوب لتقديم دليل لمحاسبة المديرين بعد وقوع حادث، وأوضحت أيضاً أن هيئة الأسواق يجب أن تتدخل على نحو أكثر شدة ومبكراً، في المستقبل.

وواجه بنك كريدي سويس، أزمة مالية في مطلع العام الجاري، وتقدم بنك يو.بي.إس جروب السويسري، بعرض للاستحواذ على المصرف المتعثر. وأبرم بنك يو.بي.إس جروب والحكومة السويسرية، اتفاقاً لتغطية أي خسائر محتملة بقيمة 9 مليارات فرنك (9.9 مليارات دولار) لصفقة الاستحواذ.

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