«طيران الإمارات» تشغل 151 ألف رحلة في 11 شهراً بنمو 20.9 %

شغلت ((طيران الإمارات)) خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضيين 151 ألف رحلة إلى أكثر من 150 وجهة، مقارنة بـ 124 ألف رحلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 20.9 %.

وأظهرت بيانات شركة ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، أن الرحلات المجدولة لـ ((طيران الإمارات)) خلال تلك الفترة توزعت بين 13.74 ألف رحلة في نوفمبر و14.3 ألف رحلة في أكتوبر و13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألف رحلة في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألف رحلة في أبريل و13.43 ألف رحلة في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.

وواصلت ((طيران الإمارات)) تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وأعادت تشغيل ((إيرباص A380)) إلى العديد من الوجهات حول العالم، وقامت بتدشين وجهات جديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد رحلاتها.

وتعمل ((طيران الإمارات)) على تعزيز الربط بين دبي ودولة الإمارات مع العالم، حيث أسهمت بشكل كبير في تحسين حياة الناس بالعديد من الأسواق، كما أسهمت إيجابياً في اقتصادات المدن والدول، سواء من خلال رحلاتها، التي تنقل ملايين الناس، إلى جانب ملايين الأطنان من البضائع والمنتجات، بالإضافة إلى طلبيات شراء الطائرات، وطلب الإمدادات والخدمات من المزودين في مختلف دول العالم.

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