Sunday, 31 December 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«طيران الإمارات» تشغل 151 ألف رحلة في 11 شهراً بنمو 20.9 %

12/30/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شغلت ((طيران الإمارات)) خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضيين 151 ألف رحلة إلى أكثر من 150 وجهة، مقارنة بـ 124 ألف رحلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 20.9 %.

وأظهرت بيانات شركة ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، أن الرحلات المجدولة لـ ((طيران الإمارات)) خلال تلك الفترة توزعت بين 13.74 ألف رحلة في نوفمبر و14.3 ألف رحلة في أكتوبر و13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألف رحلة في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألف رحلة في أبريل و13.43 ألف رحلة في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.

وواصلت ((طيران الإمارات)) تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وأعادت تشغيل ((إيرباص A380)) إلى العديد من الوجهات حول العالم، وقامت بتدشين وجهات جديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد رحلاتها.

وتعمل ((طيران الإمارات)) على تعزيز الربط بين دبي ودولة الإمارات مع العالم، حيث أسهمت بشكل كبير في تحسين حياة الناس بالعديد من الأسواق، كما أسهمت إيجابياً في اقتصادات المدن والدول، سواء من خلال رحلاتها، التي تنقل ملايين الناس، إلى جانب ملايين الأطنان من البضائع والمنتجات، بالإضافة إلى طلبيات شراء الطائرات، وطلب الإمدادات والخدمات من المزودين في مختلف دول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN30122023000110011019ID1107671140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث