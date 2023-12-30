دبي تتصدر مبيعات العقارات الفاخرة عالمياً

تشهد دبي نمواً قوياً في أسعار العقارات الفاخرة، فيما تتباطأ معدلات النمو في العديد من الأسواق الأخرى، بدعم جاذبية الإمارة للمستثمرين والأثرياء وأصحاب الأعمال من أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، حيث تصدرت الإمارة عالمياً في مبيعات العقارات الفاخرة.

وأكد ((بيز كومينوتي))، أن دبي دخلت المرحلة الذهبية لسوق العقارات، والذي يشارك في الاستثمار فيه المواطنون الجنوب أفريقيين أيضاً، إذ حوّل المستثمرون أموالهم إلى دبي، التي يرون أنها ليست مستقرة فحسب، بل تنمو أيضاً.

واستشهد الموقع الإخباري الجنوب أفريقي، بتقرير نايت فرانك لعام 2023، والذي أشار إلى قفزة أسعار العقارات 225 %، مقارنة بأدنى مستويات الجائحة في أواخر 2020.

ونقل الموقع عن نومباسا ماويلا الرئيس التنفيذي لمكتب مجموعة ((سييف بروبريتي)) الجنوب أفريقية في دبي، أن دبي هي الملاذ الملائم للاستثمار في العقارات حالياً، واصفاً إياها بـ((المركز الشرق أوسطي الذي يتميز بتدفق مستمر من رجال الأعمال والسياح، وسوق تأجير مزدهر بشكل خاص، ما يوفر عوائد رائدة عالمياً على الاستثمارات الإيجارية)).

وشدد على أن نمو سوق العقارات في دبي، يؤكد أن غالبية المعروض العقاري قد تم استيعابه، مضيفاً أن الإمارة تشهد حالياً إطلاق مشاريع تطوير جديدة في السوق، وغالباً ما تقدم هذه المشاريع شروط دفع ميسرة، وعوائد إيجار استثنائية، خاصة للمستثمرين في جنوب أفريقيا. وأكد ماويلا أن الاستثمار في دبي، يفتح للمطورين العقاريين آفاقاً جديدة في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن ((الإقامة الذهبية)) استحوذت على شعبية كبيرة للراغبين في بدء أعمالهم الخاصة في دبي.

وشدد الرئيس التنفيذي لمكتب ((سييف بروبريتي))، على أن فتح الحسابات المصرفية الشخصية والتجارية الخارجية في دبي، تعتبر ميزة إضافية للمطورين العقاريين، إذ يتمكن المشترون العقاريون حالياً من الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 75 % من سعر الشراء.

موضحاً أن العديد من المطورين العقاريين يقدمون خطط سداد بديلة جذابة للغاية، والتي تعتبر مثالية لمواطني جنوب أفريقيا. وأضاف ماويلا أن ((دبي واحدة من أكثر أسواق العقارات جاذبية، مع مضاعفة الفرص يوماً بعد يوم، إنها واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري في العالم)).

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