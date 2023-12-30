الصين تطلق قمراً اصطناعياً اختبارياً لتكنولوجيات الإنترنت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت الصين "السبت" قمراً اصطناعياً اختبارياً لتكنولوجيات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.
وأطلق القمر الاصطناعي على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" في الساعة 0813 صباحا بتوقيت بكين ودخل مداره المخطط بنجاح، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 505 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
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