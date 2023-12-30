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الصين تطلق قمراً اصطناعياً اختبارياً لتكنولوجيات الإنترنت

12/30/2023 7:24:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أطلقت الصين "السبت" قمراً اصطناعياً اختبارياً لتكنولوجيات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

وأطلق القمر الاصطناعي على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" في الساعة 0813 صباحا بتوقيت بكين ودخل مداره المخطط بنجاح، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 505 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".


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