سيتي يكسب شيفيلد.. ويقترب من القمة

أنهى مانشستر سيتي سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب ليتقدم للمركز الثالث"السبت".

وبالكاد عادل هدف في كل شوط عبر رودري وخوليان ألفاريز هيمنة سيتي على المباراة بعد استحواذه على الكرة بنسبة 84 بالمئة في فوز روتيني كان يشبه في بعض الأحيان الحصة التدريبية.

وأرسل فيل فودن تمريرة إلى رودري ليفتتح التسجيل بتسديدة أرضية متقنة في الدقيقة 14.

وساهم لاعب الوسط الإنجليزي بشكل فعال في الهدف الثاني لسيتي بعد مرور ساعة من البداية بقليل عندما تابع ألفاريز تمريرته العرضية ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

ولم يضطر سيتي، الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري على أرضه منذ أوائل نوفمبر

الماضي، إلى بذل الكثير من الجهد نظرا للجوء شيفيلد يونايتد للدفاع بكثافة لتجنب خسارة فادحة.

وفي حين أن النقاط الثلاث كانت موضع ترحيب من حامل اللقب، لكن النبأ الأفضل بالنسبة لسيتي كان ظهور كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء بعد غيابه عن الملاعب منذ المباراة الافتتاحية للموسم.

وتفوق سيتي على أرسنال في الترتيب ليتقدم للمركز الثالث برصيد 40 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بفارق نقطتين عن المتصدرين ليفربول وأستون فيلا. وظل شيفيلد في ذيل الترتيب بتسع نقاط.

وبلغ فريق المدرب بيب جوارديولا مستويات غير مسبوقة هذا العام، حيث حقق الثلاثية بما فيها أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا وأصبح الأسبوع الماضي بطلا لكأس العالم للأندية.

وفي الحقيقة، كان الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد سهلا، لكن بعد أداء مهزوز يبدو أن سيتي عاد إلى مستواه المعهود مع بدء النصف الثاني من الموسم.





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