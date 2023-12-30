زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة شمال غرب البلقان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة شمال غرب البلقان مساء السبت، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان قد نجم عن الزلزال أضرار بشرية أو مادية.

ووفقا للمركز، فقد تم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند تقاطع دائرة عرض 44.29 درجة شمالاً وخط طول 17.94 درجة شرقاً.





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