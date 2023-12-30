زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة شمال غرب البلقان

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة شمال غرب البلقان مساء السبت، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.
ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان قد نجم عن الزلزال أضرار بشرية أو مادية.
ووفقا للمركز، فقد تم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند تقاطع دائرة عرض 44.29 درجة شمالاً وخط طول 17.94 درجة شرقاً.
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