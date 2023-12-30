أزمة الصاروخ الروسي.. بولندا تفشل في العثور على دليل

أعلن الجيش البولندي إنهاء عملية بحث برية "السبت" بعد الفشل في العثور على أي أجزاء من جسم يشتبه بأنه صاروخ روسي قالت بولندا إنه اخترق مجالها الجوي صباح الجمعة.

وكتبت قيادة العمليات في الجيش البولندي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في الساعة 3:00 بعد الظهر (1400 بتوقيت غرينتش)، اكتمل تفتيش المنطقة المحددة وكانت نتيجة البحث سلبية".

وأضافت "اكتملت الأنشطة العسكرية، ولا نخطط لإجراء المزيد من التحقق الميداني".

وقال مسؤولون في الجيش البولندي "الجمعة" إن جسما ما انتهك المجال الجوي للبلاد من اتجاه حدودها مع أوكرانيا في الصباح قبل أن يخرج في غضون ثلاث دقائق من دخوله.

وكانت كييف أبلغت عن وقوع هجمات عديدة متزامنة على مدن مختلفة في أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأفاد متحدث باسم قيادة العمليات في وقت سابق من "السبت" "أكد الجانب الأوكراني والحلفاء في البداية ما أكدته سجلات الرادار لدينا بأن الجسم غادر الأراضي البولندية".

وقالت قيادة العمليات على إكس إن ما يقرب من 500 جندي شاركوا في عملية البحث بالقرب من مدينة زاموشتش في جنوب شرق بولندا.

واستدعت وزارة الخارجية البولندية "الجمعة" القائم بالأعمال الروسي مطالبة بتفسير لانتهاك مجالها الجوي.

وكان كبير الدبلوماسيين الروس في بولندا، قد أشار "السبت"، إلى أن روسيا لن تقدم أي تفسيرات بشأن جسم مجهول دخل لفترة وجيزة المجال الجوي البولندي حتى تتلقى أدلة تثبت أن الجسم كان صاروخا روسيا.

وذكر القائم بالأعمال الروسي في وارسو، أندريه أورداش، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي أن مزاعم بولندا "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "لن نقدم أي تفسير حتى يتم تقديم أدلة ملموسة لنا، لأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".

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