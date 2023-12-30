أوكرانيا ترد بعد أكبر هجوم روسي منذ اندلاع الحرب

قتل 10 أشخاص وأصيب 45 آخرون بجروح في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بعد يوم من أكبر هجوم روسي منذ اندلاع الحرب، أسفر عن مقتل 40 شخصاً.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، غداة وقوع هجمات عنيفة على أوكرانيا، على تطبيق تلغرام ((قتل تسعة بالغين وطفل في بيلغورود بقصف للجيش الأوكراني))، مضيفة أن 45 آخرين أصيبوا، بينهم أربعة أطفال. وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبانٍ نوافذها مكسورة.

وأعلنت موسكو رصد 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن المسيرات شوهدت في سماء مناطق موسكو وبريانسك وأوريول وكورسك الروسية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة.

هذا وتواصلت ضربات الطائرات الروسية المسيرة ضد أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إسقاط 10 طائرات مسيرة عبر مناطق خيرسون وخميلنيتسكي وميكوليف، أمس فيما قُتل 40 شخصاً على الأقل في ضربات عنيفة شنتها روسيا، أول من أمس، وتواصلت أمس على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع للتواصل الاجتماعي ((في الوقت الحالي، لدينا 40 قتيلاً للأسف))، متقدماً ((بتعازيه)) إلى أقاربهم.

وأطلقت القوات الروسية 122 صاروخاً وعشرات الطائرات المسيرة عبر أوكرانيا، في هجوم وصفه أحد مسؤولي القوات الجوية بأنه أكبر وابل جوي في الحرب. واستمر القصف أمس في شرق وجنوب أوكرانيا وفي المناطق الحدودية الروسية.

من جانبهم، حذر مسؤولون ومحللون غربيون مؤخراً من أن روسيا حدت من ضرباتها بصواريخ كروز لعدة أشهر في محاولة واضحة لبناء مخزونات لشن ضربات ضخمة خلال فصل الشتاء، على أمل كسر روح الأوكرانيين.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات، الهجوم واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته روسيا على المدن والبلدات الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ضد البنية التحتية المدنية والحيوية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، والذي ذكر أن الهجوم أدى إلى مقتل العشرات، وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تنتهي على الفور.

وكانت قوات الدفاع البولندية، أعلنت أول من أمس، أن جسماً مجهولاً دخل المجال الجوي للبلاد قبل أن يختفي من على شاشات الرادار، وأن كل الدلائل تشير إلى أنه صاروخ روسي.

في حديثه إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية ريا نوفوستي، قال القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، إن موسكو لن تعلق على الحدث حتى تقدم وارسو أدلة للكرملين على انتهاك المجال الجوي. وأضاف: ((إلى أن يتم تقديم أدلة ملموسة، لن نقدم أي تفسيرات، لأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة)).

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