نتنياهو: محور فيلادلفيا ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "السبت" إن منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، معبرا عن اعتقاده بأن حرب إسرائيل في غزة وجبهات أخرى في المنطقة ستستمر شهورا عديدة أخرى.

وعقد نتنياهو مؤتمر صحفيا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس.



وقال نتنياهو "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".

وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على حماس في غزة ونزع السلاح وإنهاء "التطرف" في القطاع من أجل منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر في المستقبل.

وقال نتنياهو "الحرب في ذروتها الآن. نقاتل على كل الجبهات. تحقيق النصر سيتطلب وقتا. وكما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فإن الحرب ستستمر لأشهر عديدة أخرى".

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