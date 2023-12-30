قرقاش: عامان من العمل البنّاء والمثمر في مجلس الأمن

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأداء الفريق الإماراتي وكفاءته في مجلس الأمن خلال عامين، بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، حيث أكد أنه خير ممثل للعرب وقضاياهم. وقال معالي أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة ((x)): ((عامان من العمل البنّاء والمثمر في مجلس الأمن)).

وأضاف معاليه: ((فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم))، وتابع معاليه: ((كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي)).

وسخرت دولة الإمارات على مدار عامين، عضويتها في مجلس الأمن، لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية، حيث ومنذ تسلمت موقعها في مجلس الأمن الدولي بداية 2022، جسدت الدولة بمواقفها ومبادراتها تطلعات الشعوب في العالم كله نحو التعاون والسلام والتنمية وتترك يذلك بصمة إماراتية - عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها.

وسجلت دولة الإمارات عبر رئاستها المجلس وعضويتها مواقف ورسائل مهمة داعمة ومساندة للقضايا العربية والدولية العادلة.

وتختتم الدولة بنهاية العام الجاري عضويتها في مجلس الأمن الدولي التي استمرت على مدار عامين، ترأست خلالها المجلس مرتين في مارس 2022، ويونيو 2023، اعتمد خلالها قرارات ذات بصمة إماراتية ستُحدث فارقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، وتسهم في تعزيز السلام والتسامح؛ أبرزها: القرار التاريخي الذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم، إضافة إلى إقرار مجلس الأمن الدولي هذا الشهر مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

دعم القضية الفلسطينية

ولم تألُ الإمارات جهداً في دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وحققت الدولة اختراقاً تاريخياً باعتماد مجلس الأمن القرار 2720 والذي يعزز الوضع الإنساني في غزة، بعد أيام من فيتو أمريكي على مشروع إماراتي لوقف إطلاق النار في غزة، حيث توجت دولة الإمارات حراكها المتواصل لدعم غزة بتحقيق اختراق تاريخي لمعالجة الأزمة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً إماراتياً يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.

وقادت الإمارات، هذا الشهر أيضاً، وفداً من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لمشاهدة التحديات الصعبة، التي يناقشها مجلس الأمن منذ أكثر من شهرين، حيث التقوا بضحايا تحملوا ونجوا بأرواحهم من ((الجحيم الذي أطلق على غزة، بعد هجمات السابع من أكتوبر))، بالتزامن مع جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق. وحرصت عبر جلسات أخرى على إتاحة المجال لأعضاء المجلس، والاستماع إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وآخرين في المجال الإنساني، كشفت حقائق الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، وذلك بطلب من دولة الإمارات، ممثلة للمجموعة العربية في عضوية المجلس لمناقشة الوضع المتفاقم والمتصاعد يوماً بعد يوم في الضفة الغربية، ومناقشة تداعيات هذا التصعيد من قبل إسرائيل والمستوطنين وتأثيره على حل الدولتين، حيث دعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ ((خطوات جريئة)) بشأن الحرب في قطاع غزة، وحذرت من أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة بلغت نقطة ((اللاعودة)).

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الأمن، أول من أمس، قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم.

التسامح والسلام

كما اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً في يونيو الماضي اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم، وأسهمت من خلال مشاريع قوانين في دعم القضايا العربية داخل مجلس الأمن الدولي، سيما فيما يتعلق بسوريا، وليبيا، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، كما دعت مراراً وتكراراً عبر بياناتها في المجلس جميع الأطراف في السودان إلى الالتزام بوقفٍ فوري، ودائم، ومستدام لإطلاق النار.

وحشدت الإمارات عبر رئاستها المجلس أو عضويتها به، الجهود الدولية للتصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ التي تؤثر على مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين. ووفرت الدولة خدمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية، والترجمة التوضيحية في عدد من اجتماعات المجلس، في إطار تعهداتها بدعم إمكانية الوصول للمعلومات، إذ تعد تلك المرة الأولى التي تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة للجميع طوال مدة الاجتماعات، وليس فقط خلال اجتماع بعينه.

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