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نزوح واسع من ولايات وسط السودان وغارات على دارفور

12/30/2023 7:24:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصلت تدفقات النازحين الفارين من مدن وأرياف ولايات وسط السودان (الجزيرة، سنار، النيل الأبيض)، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سقوط مدينة ود مدني حاضرة الولاية على يد قوات الدعم السريع، في وقت يعيش فيه الذين التزموا البقاء في مناطقهم أوضاعاً إنسانية معقدة، مع تزايد عمليات سلب ونهب ممتلكاتهم.

ومنذ أن سقطت ود مدني، فر مئات الآلاف من المدنيين بحثاً عن الأمن، لا سيما وأن المدينة تمثل مركزاً ضخماً للنزوح؛ إذ لجأ إليها الملايين عقب تفجر الحرب في العاصمة الخرطوم، وتوجه معظم الفارين من ود مدني شرقاً ناحية ولايات القضارف وكسلا وسنار، بينما نزح آخرون جنوباً نحو ولايتي سنار والنيل الأبيض، في حين تقطعت السبل بآخرين ظلوا عالقين بعد أن منعتهم قوات الدعم السريع من الخروج من المدينة.

وأفاد سكان محليون بولاية الجزيرة بأن قوات الدعم السريع التي سيطرت على ولاية الجزيرة وعاصمتها مدينة ود مدني الأسبوع الماضي، استباحت مدن وقرى الولاية تماماً، في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، بمحليات الولاية المختلفة، وأكدوا أن المدنيين بتلك المناطق تركوا وحدهم يواجهون مصيرهم مع تلك القوات والمجموعات المتفلتة.

إلى ذلك، علّقت منظمتا إغاثة دوليتان عملياتهما في ولاية الجزيرة بعد نهب قوات الدعم السريع مخازنها، في حين دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمية إنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في الولاية بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر. بدورها، أفادت أطباء بلا حدود، بأن مسلحين هاجموا مجمعها في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسرقوا سيارتين ومحتويات أخرى. على صعيد العمليات العسكرية، قال شهود بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور إن الطيران الحربي نفذ أمس غارات جوية مكثفة استهدفت مراكز لتجمعات قوات الدعم السريع، سقط بعضها على أحياء مأهولة بالسكان؛ ما أوقع ضحايا من المدنيين.

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