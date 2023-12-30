روسيا تتوعد بالرد على هجوم بيلغورود

تعهّدت موسكو "السبت" الرد على الهجوم على بيلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل والذي تحمّل موسكو أوكرانيا مسؤوليته مؤكّدة أنه لن يمر "بدون عقاب".

واتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم على بيلغورود أدى إلى مقتل 21 شخصاً بينهم طفلان وإصابة 111 آخرين على الأقل بجروح.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 14 شخصاً وإصابة 108 بجروح.

ويأتي هذا الهجوم غداة ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة العشرات، بحسب السلطات الأوكرانية.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، اتهمت موسكو "السبت" أوكرانيا بارتكاب "عمل إرهابي متعمد" وباستخدام ذخائر عنقودية لضرب بيلغورود.

وصرّح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "إنه هجوم أعمى ومتعمد ضد هدف مدني" متّهما كييف باستهداف مركز رياضي وحلبة للتزلج على الجليد وجامعة.

وأضاف "أمام أعضاء مجلس الأمن فرصة للقيام بواجبهم وتقويم ما حدث بموضوعية".

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت سيارات تشتعل فيها النيران، ومباني نوافذها محطمة، وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود.

وتنفذ أوكرانيا بانتظام ضربات في روسيا، خصوصا في المناطق المتاخمة لحدودها، إلا أن حصيلة ضحاياها غالبا ما تكون أقلّ بكثير.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الدامي على مدينة بيلغورود "لن يمرّ بدون عقاب".

وأكدت الوزارة الروسية أن الدفاعات الروسية تمكّنت من اعتراض صاروخَين و"معظم" القذائف التي أُطلقت على المدينة، ما جنّب وقوع عدد "أكبر بكثير" من الضحايا، إلا أنها أوضحت أن قذائف عدة سقطت على بيلغورود، بالإضافة إلى حطام صواريخ.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أُبلغ بهجوم الجيش الأوكراني على مناطق سكنية في بيلغورود". ولم تردّ كييف بعد على الاتهامات الروسية.

وحمّلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع وكالات أنباء روسية، مسؤولية الهجوم إلى "المملكة المتحدة" و"الولايات المتحدة" اللتين "تشجّعان نظام كييف على القيام بأعمال إرهابية".

وتوقّع نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي ردا "قاسيا"، معتبرا أن هذا الهجوم دليل على أنه "لا يمكن" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز