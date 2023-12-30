الصحة: حملات متواصلة لمكافحة البعوض بجميع المحافظات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت وزارة الصحة أن هناك حملات متواصلة لمكافحة البعوض بجميع محافظات مملكة البحرين.
ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» صورا تظهر جهود إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة للحد من انتشار البعوض، والتي تستهدف العديد من المواقع حيث يقوم المختصين بقسم صحة البيئة بحملات دورية وبشكل يومي في جميع محافظات مملكة البحرين، لمكافحة البعوض البالغ واليرقات، وذلك باستخدام آلات الرش والتضبيب الحراري، إلى جانب استخدام المبيدات الخاصة للحد من انتشار البعوض، بالإضافة إلى تكثيف الآليات اللازمة لحماية أفراد المجتمع خصوصاً مع العوامل التي قد تزيد من انتشارها مثل تغير المواسم وفصول العام وما يصاحبه من هطول الأمطار وتجمعاتها مع الحرص على مكافحة البؤر في أماكن تكاثرها بشكل مستمر.
وكانت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة قد دعت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الانتباه من تجمع المياه الراكدة في الحاويات أو النافورات المنزلية أو فتحات تصريف المياه غير محكّمة الإغلاق. كما نوهت الوزارة الى ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي تحد من انتشار البعوض والتي تهدف إلى التخلص من المياه بشكل دوري لتفادي تكون يرقات البعوض فيها، مشددة على أهمية نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك تفاديًا لانتشار البعوض والحشرات بالمنطقة.
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