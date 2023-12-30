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الصحة: حملات متواصلة لمكافحة البعوض بجميع المحافظات

12/30/2023 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حملات‭ ‬متواصلة‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬بجميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬‭ ‬صورا‭ ‬تظهر‭ ‬جهود‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬المختصين‭ ‬بقسم‭ ‬صحة‭ ‬البيئة‭ ‬بحملات‭ ‬دورية‭ ‬وبشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬البالغ‭ ‬واليرقات،‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬آلات‭ ‬الرش‭ ‬والتضبيب‭ ‬الحراري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استخدام‭ ‬المبيدات‭ ‬الخاصة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الآليات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭ ‬مثل‭ ‬تغير‭ ‬المواسم‭ ‬وفصول‭ ‬العام‭ ‬وما‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬وتجمعاتها‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬البؤر‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬تكاثرها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬قد‭ ‬دعت‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بضرورة‭ ‬الانتباه‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭ ‬في‭ ‬الحاويات‭ ‬أو‭ ‬النافورات‭ ‬المنزلية‭ ‬أو‭ ‬فتحات‭ ‬تصريف‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬محكّمة‭ ‬الإغلاق‭. ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬التعليمات‭ ‬والإرشادات‭ ‬التي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لتفادي‭ ‬تكون‭ ‬يرقات‭ ‬البعوض‭ ‬فيها،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬نقل‭ ‬المخلفات‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬تفاديًا‭ ‬لانتشار‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭ ‬بالمنطقة‭.‬

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