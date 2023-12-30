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الرباط الصليبي يحرم قطر من جهود الطيري

12/30/2023 7:20:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إصابة‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬أسامة‭ ‬الطيري‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬للركبة‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬العنابي،‭ ‬ضمن‭ ‬معسكره‭ ‬المغلق‭ ‬بمنتجع‭ ‬هيلتونسلوى‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬بالدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬بمنصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أن‭ ‬الطيري‭ ‬سيجري‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬لجراحة‭ ‬العظام‭ ‬اسبيتار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬ليتأكد‭ ‬بالتالي‭ ‬غيابه‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقبلة‭.‬

وتألق‭ ‬الطيري‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الريان‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وتوج‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شاب‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬وواصل‭ ‬التألق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬صنع‭ ‬خلالها‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭.‬

وسيحدد‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بارتولومي‭ ‬لوبيز‭ ‬بديل‭ ‬الطيري‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬القادمة،‭ ‬أو‭ ‬الاستمرار‭ ‬باللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬لضمهم‭ ‬للقائمة‭ ‬النهائية‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ .‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬27‭ ‬لاعبا،‭ ‬وبعد‭ ‬إصابة‭ ‬الطيري‭ ‬واستبعاده‭ ‬ستتقلص‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬وهو‭ ‬العدد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬كمبوديا‭ ‬وديا‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬ودية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭.‬



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