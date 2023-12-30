الرباط الصليبي يحرم قطر من جهود الطيري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أمس السبت إصابة لاعب الوسط الشاب أسامة الطيري بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تدريبات العنابي، ضمن معسكره المغلق بمنتجع هيلتونسلوى قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، والتي تقام بالدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.
وذكر الاتحاد القطري عبر بيان رسمي على حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقا) أن الطيري سيجري عملية جراحية في مستشفى الطب الرياضي لجراحة العظام اسبيتار خلال الأيام القادمة، ليتأكد بالتالي غيابه بشكل نهائي عن المشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة.
وتألق الطيري مع ناديه الريان بشكل واضح في الموسم الماضي، وتوج بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 سنة وواصل التألق هذا الموسم مع الفريق حيث شارك في 7 مباريات صنع خلالها هدفا واحدا.
وسيحدد المدرب الإسباني بارتولومي لوبيز بديل الطيري خلال الساعات القادمة، أو الاستمرار باللاعبين الموجودين لضمهم للقائمة النهائية قبل البطولة .
وتضم قائمة المنتخب القطري 27 لاعبا، وبعد إصابة الطيري واستبعاده ستتقلص إلى 26 وهو العدد المسموح به من قبل الاتحاد الآسيوي في النسخة المقبلة.
ويستعد المنتخب القطري لمواجهة منتخب كمبوديا وديا مساء الأحد في تجربة ودية هي الأولى تحت قيادة المدرب الإسباني الجديد الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
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