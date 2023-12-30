إلغاء مباراة الكأس السوبر التركية في السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألغيت‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬التركية‭ ‬بين‭ ‬العملاقين‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬وفنربهتشه‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬خلافات‭ ‬حيال‭ ‬ارتداء‭ ‬قمصان‭ ‬تحمل‭ ‬رموزاً‭ ‬سياسية‭.‬

وقال‭ ‬مذيع‭ ‬قناة‭ ‬السعودية‭ ‬الناقلة‭ ‬للمباراة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬ألغيت‭ ‬رسمياً‭. ‬الخبر‭ ‬الأكيد‭ ‬هو‭ ‬الإلغاء‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬متأخّر‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت،‭ ‬شرح‭ ‬منظّمو‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬أسباب‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬قائلين‭ ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الرياضي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬وقد‭ ‬كنا‭ ‬نتطلّع‭ ‬لإقامة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬وفقاً‭ ‬للوائح‭ ‬والأنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تقتضي‭ ‬تقديم‭ ‬الرياضة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شعارات‭ ‬خارج‭ ‬نطاقها‭ ‬الخاص‭ ‬خاصةً‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمباراة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التقيّد‭ ‬بما‭ ‬تقتضيه‭ ‬التنظيمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬وفقاً‭ ‬للوائح‭ ‬والأنظمة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المنظّمون‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عزف‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬للجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬وإبراز‭ ‬العلم‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وفي‭ ‬المدرجات‭ ‬تقديراً‭ ‬للمكانة‭ ‬التي‭ ‬نحملها‭ ‬للجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬التوافق‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مؤسفاً‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬الفريقين‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬التركي‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬ببطل‭ ‬الكأس‭ ‬فنربهتشه‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬لحساب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬بطولات‭ ‬مماثلة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬والإيطالية‭.‬

لكن‭ ‬خلافاً‭ ‬حيال‭ ‬ارتداء‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬قمصاناً‭ ‬تحمل‭ ‬رسماً‭ ‬لوجه‭ ‬مؤسس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬أدى‭ ‬لإلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭. ‬ونشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬الرياضية‭ ‬التركية‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬حافلات‭ ‬الفريقين‭ ‬والجماهير‭ ‬تغادر‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الأول‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬اللقاء‭.‬

وأصدر‭ ‬الناديان‭ ‬والاتحاد‭ ‬التركيّ‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بياناً‭ ‬مشتركاً‭ ‬لإعلان‭ ‬تأجيل‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬لاحق‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬أنّ‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجمعة‭ ‬تم‭ ‬تأجيلها‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬لاحق‭ ‬نتيجة‭ ‬لقرار‭ ‬مشترك‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬مع‭ ‬أنديتنا‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬التنظيم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والاتحاد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‮»‬‭. ‬وأكّد‭ ‬مشجع‭ ‬لفريق‭ ‬فنربهتشه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لحساسية‭ ‬المسألة‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الملعب‭ ‬لارتدائه‭ ‬قميصاً‭ ‬يحمل‭ ‬وجه‭ ‬أتاتورك‭.‬

وقال‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬كرنفال‭ ‬كبير‭. ‬نحمل‭ ‬أعلاماً‭ ‬ونغني‭ ‬أهازيج‭ ‬تمزج‭ ‬الرياضة‭ ‬بالسياسة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬بغضب‭ ‬‮«‬هم‭ (‬السعوديون‭) ‬دعونا‭ ‬للعب‭ ‬هنا‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬عليهم‭ ‬احترامنا‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬سجالاً‭ ‬حامياً‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬حيث‭ ‬اندفع‭ ‬السعوديون‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭. ‬وكتب‭ ‬مستخدم‭ ‬يدعى‭ ‬فواز‭ ‬‮«‬من‭ ‬لا‭ ‬يحترم‭ ‬المملكة‭ ‬وقوانينها‭ ‬فليذهب‭ ‬غير‭ ‬مأسوف‭ ‬عليه‭. ‬السيادة‭ ‬والقوانين‭ ‬خط‭ ‬أحمر‮»‬،‭ ‬مرفقاً‭ ‬علم‭ ‬بلاده‭ ‬بمنشوره‭.‬



