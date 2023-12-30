كوبر يستدعي ستة لاعبين جدد لمنتخب سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دمشق‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬تشكيلته‭ ‬التي‭ ‬ستخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬كوبر‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أوضح‭ ‬خلاله‭ ‬أسباب‭ ‬اختياره‭ ‬للتشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬18‭ ‬محترفاً‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬و8‭ ‬محليين‭.‬

ويغادر‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬يلتقي‭ ‬خلاله‭ ‬ودياً‭ ‬مع‭ ‬قرغيزستان‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬ماليزيا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أستراليا،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬والهند‭.‬

وضمّت‭ ‬التشكيلة‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬جُدداً‭ ‬يمثّلون‭ ‬المنتخب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وهم‭ ‬المهاجم‭ ‬بابلو‭ ‬صباغ‭ (‬اليانزا‭ ‬ليما‭ ‬البيروفي‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬خليل‭ ‬الياس‭ (‬سان‭ ‬لورينزو‭ ‬الأرجنتيني‭)‬،‭ ‬المهاجم‭ ‬أنطونيو‭ ‬يعقوب‭ (‬اوسترس‭ ‬السويدي‭)‬،‭ ‬المدافع‭ ‬أيهم‭ ‬اوسو‭ (‬هاكين‭ ‬السويدي‭)‬،‭ ‬الحارس‭ ‬مكسيم‭ ‬صراف‭ (‬سيسكا‭ ‬موسكو‭ ‬الروسي‭) ‬والمدافع‭ ‬المار‭ ‬إبراهيم‭ (‬سكوندة‭ ‬السويدي‭).‬

وعن‭ ‬سبب‭ ‬استبعاده‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬مهاجم‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬عمر‭ ‬السومة،‭ ‬قال‭ ‬كوبر‭ ‬إنه‭ ‬اختار‭ ‬التشكيلة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬يفيدون‭ ‬المنتخب‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬عنده‭ ‬‮«‬سواسية‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬حظوظ‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬قال‭ ‬‮«‬عندنا‭ ‬حماس‭ ‬وتفاؤل‭ ‬للبطولة‭ ‬وسنقاتل‭ ‬للذهاب‭ ‬بعيداً‮»‬‭. ‬وهنا‭ ‬القائمة‭:‬

لحراسة‭ ‬المرمى‭: ‬إبراهيم‭ ‬عالمة‭ (‬تشرين‭)‬،‭ ‬طه‭ ‬موسى‭ (‬الفتوة‭)‬،‭ ‬مكسيم‭ ‬صراف‭ (‬سيسكا‭ ‬موسكو‭ ‬الروسي‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬مدنية‭ (‬جبلة‭)‬

للدفاع‭: ‬أيهم‭ ‬أوسو‭ (‬هاكين‭ ‬السويدي‭)‬،‭ ‬عمرو‭ ‬جنيات‭ (‬الوحدة‭)‬،‭ ‬مؤيد‭ ‬الخولي‭ (‬الجيش‭)‬،‭ ‬خالد‭ ‬كردغلي‭ (‬الوحدات‭ ‬الأردني‭)‬،‭ ‬مؤيد‭ ‬العجان‭ (‬الجيش‭)‬،‭ ‬ثائر‭ ‬كروما‭ (‬الفتوة‭)‬،‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ويس‭ (‬كالاتيا‭ ‬اليوناني‭)‬،‭ ‬عمرو‭ ‬الميداني‭ (‬النصر‭ ‬الكويتي‭)‬

للوسط‭: ‬إبراهيم‭ ‬هيسار‭ (‬بيلغرانو‭ ‬الأرجنتيني‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬الأسود‭ (‬الكرامة‭)‬،‭ ‬ألمار‭ ‬إبراهيم‭ (‬سكوندة‭ ‬السويدي‭)‬،‭ ‬خليل‭ ‬إلياس‭ (‬سان‭ ‬لورينزو‭ ‬الارجنتيني‭)‬،‭ ‬إيزاكيل‭ ‬العم‭ (‬أرجنتيوس‭ ‬جوينر‭ ‬الأرجنتيني‭)‬،‭ ‬فهد‭ ‬اليوسف‭ (‬الشرطة‭ ‬العراقي‭)‬،‭ ‬كامل‭ ‬حميشة‭ (‬الكرخ‭ ‬العراقي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ (‬لامفون‭ ‬التايلاندي‭).‬

للهجوم‭: ‬عمر‭ ‬خربين‭ (‬الوحدة‭ ‬الاماراتي‭)‬،‭ ‬عمار‭ ‬رمضان‭ (‬دونا‭ ‬جسكا‭ ‬السلوفلكي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬الحلاق‭ (‬العهد‭ ‬اللبناني‭)‬،‭ ‬أنطونيو‭ ‬يعقوب‭ (‬أوسترس‭ ‬السويدي‭)‬،‭ ‬مارديك‭ ‬مارديكيان‭ (‬الحمرية‭ ‬الإماراتي‭)‬،‭ ‬بابلو‭ ‬صباغ‭ (‬اليانزا‭ ‬ليما‭ ‬البيروفي‭).‬