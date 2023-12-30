سيتي ينهي العام بشكل إيجابي وفيلا يلحق بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬لحق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بليفربول‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الشاق‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بيرنلي‭ ‬المنقوص‭ ‬عددياً‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وعلى‭ ‬‮«‬استاد‭ ‬الاتحاد‮»‬‭ ‬بدأ‭ ‬سيتي‭ ‬اللقاء‭ ‬بخبر‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬وجلوسه‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ضد‭ ‬بيرنلي‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استمر‭ ‬غياب‭ ‬الهداف‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬أيضاً،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬فولهام‭.‬

وسبق‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬استعراض‭ ‬سيتي‭ ‬للكؤوس‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬آخرها‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬توج‭ ‬بها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬4‭-‬0‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬بتسديدة‭ ‬أرضية‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬الى‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ (‬14‭) ‬أو‭ ‬بعده،‭ ‬لكن‭ ‬هيمنته‭ ‬كانت‭ ‬مطلقة‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬82‭ ‬بالمائة‭.‬

وضمن‭ ‬سيتي‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية‭ ‬مميزة‭ ‬وعرضية‭ ‬من‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬إلى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬المدافع‭ ‬إلى‭ ‬الكرة‭ ‬وأودعها‭ ‬الشباك‭ (‬61‭).‬

ثم‭ ‬اشتعلت‭ ‬المدرجات‭ ‬بعدما‭ ‬طُلِب‭ ‬من‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬الإحماء‭ ‬استعداداً‭ ‬للمشاركة‭ ‬لكن‭ ‬غوارديولا‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الزج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هيمنة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وعلق‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬جيد‭ ‬جداً‭. ‬كنا‭ ‬ننتظره‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬بدا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.. ‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الكؤوس‭ ‬اليوم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصورة‭. ‬لقد‭ ‬أدرك‭ ‬خلال‭ ‬الإحماء‭ ‬كيف‭ ‬يدعمه‭ ‬الناس‭ ‬وكيف‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬رؤيته‭ ‬مجدداً‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬لنيوكاسل‭ (‬السبت‭ ‬المقبل‭)‬‮»‬‭.‬





فيلا‭ ‬يتجنب‭ ‬نتيجة‭ ‬مخيبة‭ ‬أخرى‭ ‬

وعلى‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬،‭ ‬بدا‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لاختبار‭ ‬خيبة‭ ‬أخرى‭ ‬يضيفها‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بهدفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬للأخير‭ ‬بالعودة‭ ‬والفوز‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬لكنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بيرنلي‭ ‬وحسم‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بفضل‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬البرازيلي‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭.‬

وتقدم‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬عبر‭ ‬الجامايكي‭ ‬ليون‭ ‬بايلي،‭ ‬لكن‭ ‬بيرنلي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬فقط‭ ‬بواسطة‭ ‬السويسري‭ ‬زكي‭ ‬أدموني‭.‬

واستعاد‭ ‬فيلا‭ ‬التقدم‭ ‬عبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديابيه‭ (‬42‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬بات‭ ‬مشرعاً‭ ‬أمامه‭ ‬بعد‭ ‬اضطرار‭ ‬بيرنلي‭ ‬إلى‭ ‬إكمال‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬نتيجة‭ ‬طرد‭ ‬النرويجي‭ ‬ساندي‭ ‬بيرغي‭ ‬بالإنذار‭ ‬الثاني‭ (‬56‭).‬

لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستغل‭ ‬التفوق‭ ‬الميداني‭ ‬والفرص،‭ ‬فدفع‭ ‬الثمن‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬لايل‭ ‬فوستر‭ (‬71‭). ‬وعندما‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬تلفظ‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭ ‬حصل‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز‭ (‬89‭)‬،‭ ‬مانحاً‭ ‬فريقه‭ ‬النقطة‭ ‬42‭ ‬فصعد‭ ‬إلى‭ ‬الوصافة‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين‭ ‬ضد‭ ‬نيوكاسل‭.‬





تشلسي‭ ‬يفلت‭ ‬من‭ ‬فخ‭ ‬لوتون‭ ‬

وأفلت‭ ‬تشلسي‭ ‬من‭ ‬فخّ‭ ‬مضيفه‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬الذي‭ ‬انتفض‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬عودته‭ ‬ليخسر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬2-3‭.‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭-‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بانتصاره‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬وضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬أراد‭ ‬تشلسي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬تجنب‭ ‬سيناريو‭ ‬خسارة‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1978‭.‬

وكان‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الثلاثية‭ ‬التي‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭ (‬12‭ ‬و70‭) ‬ونوني‭ ‬ميدويكي‭ (‬37‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لاعب‭ ‬تشلسي‭ ‬السابق‭ ‬روس‭ ‬باركلي‭ (‬80‭) ‬وإيليا‭ ‬أديبايو‭ (‬87‭).‬

ورفع‭ ‬تشلسي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

يونايتد‭ ‬ينتكس‭ ‬مجددا

وعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لنتائجه‭ ‬المخيبة‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬وتلقى‭ ‬بذلك‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الأخير‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬1994‭ (‬2-1‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭). ‬وبعد‭ ‬شوط‭ ‬أول‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬خلاله‭ ‬يونايتد‭ ‬الكثير‭ ‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬خرج‭ ‬خاسراً‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ (‬قبل‭ ‬السبت‭) ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬،‭ ‬استهل‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بالتقدم‭ ‬عبر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬دومينغيس‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬غونسالو‭ ‬مونتييل‭ (‬64‭).‬

واستفاد‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬فادح‭ ‬للحارس‭ ‬الأمريكي‭ ‬مات‭ ‬تورنر‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬مدافعيه،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭ ‬الذي‭ ‬مررها‭ ‬عرضية‭ ‬لماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬فسددها‭ ‬أرضية‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ (‬78‭).‬

ومن‭ ‬محاولة‭ ‬بعيدة‭ ‬للدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬إريكسن‭ ‬صدها‭ ‬تورنر‭ ‬ببراعة‭ ‬انطلق‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬وصلت‭ ‬عبرها‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬مورغان‭ ‬غيبس‭ ‬وايت‭ ‬الذي‭ ‬أطلقها‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬الشباك‭ (‬82‭)‬،‭ ‬ملحقاً‭ ‬بفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬هزيمته‭ ‬التاسعة،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬المضيف‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬بفوزه‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتواصلت‭ ‬معاناة‭ ‬إيفرتون‭ ‬بتلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬3-1‭.‬