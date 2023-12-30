لوريس ينهي عقده مع توتنهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهى‭ ‬الحارس‭ ‬الفرنسي‭ ‬هوغو‭ ‬لوريس‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭.‬

وانضم‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬توتنهام‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬أولمبيك‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭.‬

وسيُكرّم‭ ‬نادي‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬حارسه‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬والفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وابتعد‭ ‬حارس‭ ‬نيس‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدما‭ ‬أبدى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬‮«‬خيارات‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭. ‬

واستعان‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬بالحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬غولييلمو‭ ‬فيكاريو‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬إلى‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭.‬

ولعب‭ ‬لوريس‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أبريل‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬مُنيَ‭ ‬فريقه‭ ‬بخسارةٍ‭ ‬ثقيلة‭ ‬1‭-‬6،‭ ‬واستُبدل‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬غيّبته‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الموسم‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬لوريس‭ ‬اعتزاله‭ ‬الدولي‭ ‬عقب‭ ‬حلوله‭ ‬وصيفاً‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المتوّجة‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬2‭-‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬إثر‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬بالدوحة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭.‬

ويحمل‭ ‬الحارس‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بـ145‭ ‬مباراة‭.‬

وسينضم‭ ‬لوريس‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬موسما‭ ‬واحدا،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المكسيكي‭ ‬كارلوس‭ ‬فيلا‭ ‬والغابوني‭ ‬دوني‭ ‬بوانغا‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬سانت‭ ‬إتيان‭ ‬الفرنسي‭.‬