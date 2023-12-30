عودة ((كهربا)) إلى تشكيلة الفراعنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬تشكيلته‭ ‬النهائية‭ ‬للمنتخب‭ ‬المصري‭ ‬التي‭ ‬ستخوض‭ ‬غمار‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2024‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و11‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين،‭ ‬فشهدت‭ ‬عودة‭ ‬مهاجم‭ ‬الأهلي‭ ‬محمود‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ ‬واستبعاد‭ ‬عبدالله‭ ‬السعيد،‭ ‬محمود‭ ‬حمدي‭ ‬‮«‬الونش‮»‬،‭ ‬حسين‭ ‬الشحات،‭ ‬ومحمد‭ ‬مجدي‭ ‬‮«‬أفشة‮»‬‭.‬

واختار‭ ‬فيتوريا‭ ‬27‭ ‬لاعباً‭ ‬يتصدرهم‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬لاعب‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬أعلن‭ ‬قائمة‭ ‬مبدئية‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬ضمت‭ ‬55‭ ‬لاعباً،‭ ‬بينهم‭ ‬عبدالله‭ ‬السعيد‭ ‬لاعب‭ ‬بيراميدز‭ ‬والمعتزل‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستبعده‭ ‬مع‭ ‬الثلاثي،‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ ‬مهاجم‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬ورامي‭ ‬ربيعة‭ ‬وحسين‭ ‬الشحات‭ ‬من‭ ‬الأهلي،‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وعن‭ ‬استبعاد‭ ‬السعيد،‭ ‬قال‭ ‬فيتوريا‭ ‬‮«‬أقدّر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬السعيد‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬مميز‭ ‬ومحترف،‭ ‬ولكن‭ ‬اختياري‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬للاستعانة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬له‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بجاهزيته‭ (...) ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬احتاج‭ ‬لها‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬اختار‭ ‬لاعباً‭ ‬آخر‭ ‬للاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬فيتوريا‭ ‬إطلاق‭ ‬أي‭ ‬وعد‭ ‬بالفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬سنتعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬وكأنها‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وكل‭ ‬مباراة‭ ‬ستكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬ولن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬غيرها‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬رفقة‭ ‬موزمبيق،‭ ‬غانا،‭ ‬والرأس‭ ‬الأخضر‭.‬

وجاءت‭ ‬التشكيلة‭ ‬النهائية‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬الشناوي‭ (‬بيراميدز‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬جبل‭ (‬البنك‭ ‬الاهلي‭)‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬صبحي‭ (‬الزمالك‭).‬

في‭ ‬الدفاع‭: ‬أحمد‭ ‬حجازي‭ (‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ومحمد‭ ‬هاني‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬جبر‭ ‬وأسامة‭ ‬جلال‭ ‬وأحمد‭ ‬سامي‭ ‬ومحمد‭ ‬حمدي‭ (‬بيراميدز‭)‬،‭ ‬عمر‭ ‬كمال‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ (‬فيوتشر‭)‬،‭ ‬وأحمد‭ ‬فتوح‭ (‬الزمالك‭).‬

الوسط‭: ‬حمدي‭ ‬فتحي‭ (‬الوكرة‭ ‬القطري‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬النني‭ (‬أرسنال‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬مروان‭ ‬عطية‭ ‬وإمام‭ ‬عاشور‭ ‬وأحمد‭ ‬نبيل‭ ‬‮«‬كوكا‮»‬‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭ (‬الزمالك‭)‬،‭ ‬ومحمود‭ ‬حمادة‭ (‬المصري‭).‬

الهجوم‭: ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭)‬،‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ (‬بيراميدز‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬تريزيغيه‮»‬‭ (‬طرابزون‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭)‬،‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ (‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ (‬نانت‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬كوكا‮»‬‭ (‬بينديكسبور‭ ‬التركي‭).‬



