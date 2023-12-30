أفعى مميتة تعطل مباراة ثيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعطلت‭ ‬مباراة‭ ‬النمساوي‭ ‬دومينيك‭ ‬ثيم‭ ‬البطل‭ ‬السابق‭ ‬لأمريكا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬بريسبان‭ ‬الدولية‭ ‬للتنس‭ ‬بسبب‭ ‬أفعى‭ ‬مميتة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

ودخلت‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬الأفاعي‭ ‬السامة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ثيم‭ ‬مع‭ ‬جيمس‭ ‬مكابي‭.‬

واضطر‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاحظت‭ ‬الجماهير‭ ‬الأفعى‭ ‬ذات‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬والبالغ‭ ‬طولها‭ ‬50‭ ‬سم،‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭.‬

وجرى‭ ‬إبعاد‭ ‬الأفعى‭ ‬عن‭ ‬الملعب‭ ‬بواسطة‭ ‬صائد‭ ‬أفاع،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬لأذى‭.‬

وتم‭ ‬استئناف‭ ‬المباراة‭ ‬وفاز‭ ‬ثيم‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/2‭ ‬و7‭/‬6‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

وقال‭ ‬ثيم‭ ‬‮«‬أحب‭ ‬حقا‭ ‬الحيوانات،‭ ‬خاصة‭ ‬السامة،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬أفعى‭ ‬سامة‭ ‬للغاية،‭ ‬وكانت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬فتيان‭ ‬جمع‭ ‬الكرات،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬خطيرا‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬لي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬أبدا،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لن‭ ‬أنساه‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬



