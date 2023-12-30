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تشانغ تفاجئ فوندروشوفا بطلة ويمبلدون

12/30/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سيدني‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحقت‭ ‬شينوين‭ ‬تشانغ‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬بماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬المتوّجة‭ ‬ببطولة‭ ‬ويمبلدون،‭ ‬حين‭ ‬فازت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬بيرث‭.‬

وحقّق‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬فوزه‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬النروج‭ ‬إلى‭ ‬تجنّب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬هولندا‭.‬

وتغلّبت‭ ‬تشانغ‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬المصنّفة‭ ‬سابعة‭ ‬عالمياً‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

وقالت‭ ‬تشانغ‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدّماً‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬اتحاد‭ ‬لاعبات‭ ‬المضرب‭ ‬للمحترفات‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬ارتقت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬عالمياً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مجرّد‭ ‬مباراة‭ ‬عادية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يهمّ‭ ‬من‭ ‬أواجه‭. ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬بالفوز‭ ‬ومتحمّسة‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلدي‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬زميلها‭ ‬تشي‭ ‬شن‭ ‬تشانغ‭ ‬المصنّف‭ ‬58‭ ‬عالمياً‭ ‬على‭ ‬التشيكي‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ (‬31‭) ‬5-7،‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهورٍ‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭. ‬وقال‭ ‬تشانغ‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدٌ‭ ‬جداً‭ ‬لأنني‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬مشاعري‭ ‬بعد‭ ‬خسارتي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬وفاز‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النروج‭ ‬والفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬أميركا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬على‭ ‬الهولندي‭ ‬تالون‭ ‬غريكسبور‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وتمكّن‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع،‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬72‭ ‬دقيقة‭.‬

وساعدت‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬الهولندية‭ ‬المخضرمة‭ ‬أرانتشا‭ ‬روس‭ ‬على‭ ‬ماليني‭ ‬هيلغو‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7/4‭)‬،‭ ‬6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭.‬

وعاد‭ ‬رود‭ ‬المصنّف‭ ‬11‭ ‬عالمياً‭ ‬ليلعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زميلته‭ ‬أولريك‭ ‬إيغري‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬لكنهما‭ ‬لم‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ديمي‭ ‬سفورس‭ ‬وويسلي‭ ‬كولهوف‭ ‬اللذين‭ ‬فازا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7/5‭)‬،‭ ‬7‭-‬5‭.‬

وقالت‭ ‬سفورس‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬كسرنا‭ ‬الإرسال‭ ‬بشكلٍ‭ ‬جيّد‭ ‬جداً،‭ ‬ووجدنا‭ ‬طريقة‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اعتبر‭ ‬رود‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أن‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬حقاً‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬جيّدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬جاهزٌ‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬أنا‭ ‬متحمّس،‭ ‬ولديّ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬قدميَ‮»‬‭.‬

وسيبدأ‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الفائز‭ ‬بثلاث‭ ‬بطولاتٍ‭ ‬كبرى‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬حين‭ ‬تلتقي‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬لاحقاً،‭ ‬فيما‭ ‬تقود‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المنصفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬منتخب‭ ‬بولندا‭ ‬بمواجهة‭ ‬البرازيل‭.‬


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