باكس يقلب الطاولة على كافالييرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلب‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬119‭-‬111‭ ‬في‭ ‬قمّة‭ ‬مباريات‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬ليواصل‭ ‬ملاحقة‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬المتصدّر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬باكس‭ ‬بقيادة‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬إذ‭ ‬تأخّر‭ ‬الفريق‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل‭ (‬52-59‭)‬،‭ ‬لكنّه‭ ‬عاد‭ ‬بقوةٍ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ (‬40-21‭) ‬وتأخّر‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ (‬27-31‭) ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزٍ‭ ‬مهم‭.‬

واعتمد‭ ‬كافالييرز‭ ‬على‭ ‬هدّاف‭ ‬الفريق‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬النجمين‭ ‬إيفان‭ ‬موبلي‭ ‬وداريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكن‭ ‬البداية‭ ‬القويّة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬غاريت‭ ‬ألن‭ ‬لاعب‭ ‬بروكلين‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬دقائق‭ (‬8‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬تسديدات‭).‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تقدّم‭ ‬باكس‭ ‬بفضل‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬وداميان‭ ‬ليلارد‭ (‬31‭ ‬نقطة‭) ‬واستمر‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬حيث‭ ‬حاول‭ ‬كافالييرز‭ ‬العودة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ليفوز‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بالخبرة‭ ‬والموهبة‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وبفضل‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬عزّز‭ ‬باكس‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بفارق‭ ‬فوزٍ‭ ‬واحدٍ‭ ‬عن‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬المتصدر،‭ ‬منهياً‭ ‬عامه‭ ‬بانتصاره‭ ‬الـ24‭ ‬في‭ ‬32‭ ‬مباراة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬مُنيَ‭ ‬كافالييرز‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬مقابل‭ ‬ثمانية‭ ‬عشرة‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وقال‭ ‬ليلارد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأوا‭ ‬المباراة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬أفضل‭ ‬منّا‭. ‬عودتنا‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬كما‭ ‬تعلمون‭ ‬كانت‭ ‬بطيئة‭. ‬لقد‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬يريدونها‭ ‬ولعبوا‭ ‬مباراة‭ ‬مريحة‭ ‬ولديهم‭ ‬فريق‭ ‬جيّد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬‭(‬لعبنا‭) ‬مباراة‭ ‬جيّدة‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ (‬نحو‭ ‬اللقب‭) ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭. ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬إظهار‭ ‬شخصيتنا‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‮»‬‭.‬





سقوط‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬

وانتهت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مبارياتٍ‭ ‬متتالية،‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬119‭-‬93‭. ‬وتألّق‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬بتسجيله‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬4‭ ‬متابعات‭ ‬و3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬10‭ ‬رميات‭ ‬حرّة‭ ‬من‭ ‬10‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬يُسجّل‭ ‬فيها‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الأداء‭ ‬كان‭ ‬‮«‬ممتعاً‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬حيث‭ ‬يُمكنني‭ ‬أن‭ ‬العب‭ ‬في‭ ‬المساحات،‭ ‬وحين‭ ‬ألعب‭ ‬هناك،‭ ‬في‭ ‬منطقتي،‭ ‬أقدّم‭ ‬مباريات‭ ‬جيّدة‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وصعد‭ ‬ناغتس‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬خلف‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬المتصدّر‭ ‬بـ23‭ ‬فوزاً‭.‬

وأحرز‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬للفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬متابعات‭.‬





سلتيكس‭ ‬يتشبّث‭ ‬بالصدارة‭ ‬

وواصل‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬بفوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬120‭-‬118‭ ‬بقيادة‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬ليُحقق‭ ‬فريقه‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬خساراتٍ‭ ‬فقط،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬رابتورز‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاثين‭ ‬والمتابعات‭ ‬العشر‭ ‬التي‭ ‬سجّلها‭ ‬سكوتي‭ ‬بارنز‭. ‬ووصلت‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬116‭-‬116‭ ‬لكن‭ ‬لوك‭ ‬كورنيت‭ ‬تألّق‭ ‬قبل‭ ‬32‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬التقدّم‭ ‬لسلتيكس‭.‬

وهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬لسلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬خسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ (‬126-132‭ ‬أمام‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭).‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬حقّق‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬131‭-‬127‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬لاعبه‭ ‬الرئيسي‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعبٍ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬عن‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ليبقى‭ ‬فريقه‭ ‬مواصلاً‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬سلتيكس‭ ‬وباكس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بـ22‭ ‬انتصاراً‭ ‬مقابل‭ ‬9‭ ‬خسارات‭. ‬ومُنيَ‭ ‬روكتس‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭.‬

وغاب‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬أمام‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬128‭-‬134،‭ ‬حيث‭ ‬يتمسّك‭ ‬فريقه‭ ‬بتجنّب‭ ‬إشراك‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭.‬

وقال‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬المدرب‭ ‬الأسطوري‭ ‬لسبيرز‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬إن‭ ‬غياب‭ ‬الفرنسي‭ ‬كان‭ ‬بطلبٍ‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبّي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تقييد‭ ‬عدد‭ ‬الدقائق‭ ‬التي‭ ‬سيلعبها‭ ‬ولا‭ ‬يمكنه‭ ‬اللعب‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬لبضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬حتّى‭ ‬يُجري‭ ‬فحصاً‭ ‬جديداً‭ ‬لقدمه‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬فاز‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬117‭-‬110،‭ ‬وسقط‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬أمام‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬104‭-‬110،‭ ‬كما‭ ‬تغلّب‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬على‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬117‭-‬108‭.‬