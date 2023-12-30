((الأسطورة)) باقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحيَت‭ ‬البرازيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لرحيل‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بيليه،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬سانتوس‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬وريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وفي‭ ‬سانتوس،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ساو‭ ‬باولو،‭ ‬أُقيم‭ ‬قدّاس‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬المخصص‭ ‬لمسيرة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬1958،‭ ‬1965،‭ ‬و1970‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬82‭ ‬عاماً‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1956‭ ‬و1974،‭ ‬يرقد‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضريح‭ ‬زاره‭ ‬آلاف‭ ‬المعجبين‭ ‬منذ‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

ونشر‭ ‬النادي،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬فيه‭ ‬إدسون‭ ‬أرانتيس‭ ‬دو‭ ‬ناسيمنتو،‭ ‬وهو‭ ‬الاسم‭ ‬الحقيقي‭ ‬لبيليه،‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لإحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬مصحوبة‭ ‬بتعليق‭ ‬‮«‬عام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إدسون،‭ ‬لكن‭ ‬بيليه‭ ‬أبدي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬ملعب‭ ‬سانتوس،‭ ‬أطلق‭ ‬إدينيو،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬بيليه‭ ‬السبعة،‭ ‬عشرات‭ ‬البالونات‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬بحسب‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وهبط‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بالقميص‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وفي‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬أقيمت‭ ‬أيضاً‭ ‬مراسم‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تمثال‭ ‬المسيح‭ ‬الفادي‭ ‬الشهير،‭ ‬الذي‭ ‬أُضيء‭ ‬ليلاً‭ ‬بألوان‭ ‬قميص‭ ‬البرازيل،‭ ‬وتُليَت‭ ‬خلاله‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭.‬

وكتب‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ديبورتيفو‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذكرى‭ ‬ملك‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬تظل‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬الكثيرين‭ ‬وتدفع‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬اعتبار‭ ‬الرياضة‭ ‬وسيلة‭ ‬لجمع‭ ‬الشعوب‮»‬‭.‬

وأُقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬تريس‭ ‬كوراكويس،‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬بيليه،‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميناس‭ ‬جيرايس‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬التي‭ ‬تعمّد‭ ‬فيها‭.‬

ونشر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مقالاً‭ ‬تكريمياً‭ ‬لـ‮«‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العصور‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اسمه‭ ‬أطلق‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سبعة‭ ‬خارج‭ ‬البرازيل‭.‬

كما‭ ‬أحيا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لرحيل‭ ‬بيليه‭ ‬برسالة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬قلنا‭ ‬وداعاً‭ ‬لأسطورة‮»‬‭.‬