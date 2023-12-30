الشباب يبحث عن فوز ثان أمام اتحاد الريفعالي يختبر فريقه أمام بني جمرة في دوري الاتحاد

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة التي تقام في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، إذ يلعب في الساعة 6.00 مساء فريقا بني جمرة وعالي، يعقبها لقاء اتحاد الريف والشباب في الساعة 7.30 مساء.
بني جمرة x عالي
لعب بني جمرة مباراتين فاز فيهما وحصل على 6 نقاط ويتصدّر الترتيب بفارق نقاط الأشواط عن البسيتين، ولعب عالي هو الآخر مباراتين فاز فيهما وجمع 5 نقاط وضعته في المركز الثالث.
الفريقان مؤهلان لأنّ يقدمان مباراة تستحق الفرجة، لما يضمّاه من عناصر تملك الرغبة والطموح وإثبات الذات، وستكون المقابلة اختبار قويّ لعناصر حسين محفوظ مدرب عالي، على اعتبار أنّ المنافس فريق قويّ ومنظم ومستقرّ على مستوى تشكيلته.
اتحاد الريف x الشباب
ويخوض اتحاد الريف الذي يدربه جاسم حسن مباراته الثالثة، ويحتل المركز السادس خلف منافس اليوم رغم أنه لم يتذوق طعم الانتصار خلال الجولتين المنصرمتين، بينما يملك الشباب 3 نقاط من انتصار وخسارة، وسبق للفريقين أن تواجها في منافسات دوري عيسى بن راشد العام وفاز الشباب بثلاثية نظيفة.
وينتظر أن تشهد المواجهة شيئا من التكافؤ خلال جزئيات أشواطها متى ما لعب اتحاد الريف بالشكل الذي كان عليه في انطلاقة منافسات دوري عيسى بن راشد العام، في الوقت يملك الشباب عناصر قادرة على تسجيل الفارق على المستوى
الهجومي وفي مقدمتهم ثنائي مركز4 الكاميروني «بويومو» وسيد أحمد مرتضى، بينما يعتمد اتحاد الريف على القيادة الميدانية للثنائي أصحاب الخبرة فراس أحمد والليبرو سيد نادر سيد جمعة.
المولاني: ليست هناك مباراة سهلة
يرى عبد الله المولاني نائب رئيس نادي الشباب رئيس جهاز الكرة الطائرة في النادي بأنّه ليست هناك أي مباراة سهلة ضمن منافسات الدوري، إذ كل مباراة لها قيمتها وأهميتها وينبغي الاستعداد لها الاستعداد الأمثل. جاء هذا على لسان المسؤول الشبابي ردا على سؤالنا بشأن مباراة فريقه اليوم أمام اتحاد الريف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الاتحاد.
وطالب المولاني عناصر فريقه بأخذ المباراة بجدية وعدم التعويل على نتائج سابقة، على اعتبار أنّ كل نتيجة مرهون تحقيقها بما يقدم في الميدان. وأضاف بأنّ فريق اتحاد الريف تنقصه الخبرة على اعتبار أن عناصره من الوجوه الشابة، مقارنة بصفوف فريقه المكتمل على مستوى مختلف مراكز اللعب بوجود المحترف الكاميروني وسيد أحمد مرتضى، مبديا ارتياحه من الأداء الذي قدمه فريقه على مدار الجولات التي خاضها.
أحمد يوسف: عيوننا على المستوى والتوقيت غير مناسب
وجه أحمد يوسف مشرف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي اتحاد الريف عتابا رقيقا لمسابقات الطائرة بشأن توقيت مباراة فريقه أمام الشباب الذي يزامن مع احتفالات نهاية العام إذ أنّ اللاعبين يريدون مشاركة أسرهم هذه المناسبة خاصة وأنّ المباراة ستلعب بعد المباراة الأولى التي يتوقع لها أن تتأخر جراء تقارب المستوى.
وردا عن توقعه بشأن مباراة اليوم التي تجمع فريقه مع فريق الشباب قال مشرف اتحاد الريف: بأنّ مستوى فريقه قد شهد تحسنا في الفترة الأخيرة رغم الإصابة التي يعاني منها أكثر من عنصر، لافتا إلى أنّ جل عناصر الفريق من الشباب باستثناء عنصرين، ومن هنا يعولون على أنّ يقدموا الأداء الذي يرضيهم بغض النظر عن نتيجة الفوز التي تبقى حقا مشروعا لأيّ فريق.
ولفت إلى أنّ فريقه سيقابل فريقا يملك من العناصر المحلية الجيدة ولديه محترف متمنيا أن يقدم الفريقان مباراة تكون محلّ استحسان المتابعين.
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