الشباب يبحث عن فوز ثان أمام اتحاد الريفعالي يختبر فريقه أمام بني جمرة في دوري الاتحاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء‭ ‬فريقا‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬وعالي،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬مساء‭.‬





بني‭ ‬جمرة‭ ‬ x ‭ ‬عالي

لعب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬مباراتين‭ ‬فاز‭ ‬فيهما‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ويتصدّر‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقاط‭ ‬الأشواط‭ ‬عن‭ ‬البسيتين،‭ ‬ولعب‭ ‬عالي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬مباراتين‭ ‬فاز‭ ‬فيهما‭ ‬وجمع‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

الفريقان‭ ‬مؤهلان‭ ‬لأنّ‭ ‬يقدمان‭ ‬مباراة‭ ‬تستحق‭ ‬الفرجة،‭ ‬لما‭ ‬يضمّاه‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تملك‭ ‬الرغبة‭ ‬والطموح‭ ‬وإثبات‭ ‬الذات،‭ ‬وستكون‭ ‬المقابلة‭ ‬اختبار‭ ‬قويّ‭ ‬لعناصر‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬عالي،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المنافس‭ ‬فريق‭ ‬قويّ‭ ‬ومنظم‭ ‬ومستقرّ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تشكيلته‭.‬

اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ x ‭ ‬الشباب

ويخوض‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة،‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬خلف‭ ‬منافس‭ ‬اليوم‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬المنصرمتين،‭ ‬بينما‭ ‬يملك‭ ‬الشباب‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وخسارة،‭ ‬وسبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬تواجها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬وفاز‭ ‬الشباب‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬التكافؤ‭ ‬خلال‭ ‬جزئيات‭ ‬أشواطها‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬لعب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬يملك‭ ‬الشباب‭ ‬عناصر‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الفارق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬

الهجومي‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬الكاميروني‭ ‬‮«‬بويومو‮»‬‭ ‬وسيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى،‭ ‬بينما‭ ‬يعتمد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬الميدانية‭ ‬للثنائي‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬فراس‭ ‬أحمد‭ ‬والليبرو‭ ‬سيد‭ ‬نادر‭ ‬سيد‭ ‬جمعة‭.‬





المولاني: ليست هناك مباراة سهلة

يرى‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المولاني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بأنّه‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬لها‭ ‬قيمتها‭ ‬وأهميتها‭ ‬وينبغي‭ ‬الاستعداد‭ ‬لها‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭. ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المسؤول‭ ‬الشبابي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭.‬

وطالب‭ ‬المولاني‭ ‬عناصر‭ ‬فريقه‭ ‬بأخذ‭ ‬المباراة‭ ‬بجدية‭ ‬وعدم‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬سابقة،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬كل‭ ‬نتيجة‭ ‬مرهون‭ ‬تحقيقها‭ ‬بما‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬الميدان‭. ‬وأضاف‭ ‬بأنّ‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬تنقصه‭ ‬الخبرة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بصفوف‭ ‬فريقه‭ ‬المكتمل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬بوجود‭ ‬المحترف‭ ‬الكاميروني‭ ‬وسيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى،‭ ‬مبديا‭ ‬ارتياحه‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الجولات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭.‬





أحمد يوسف: عيوننا على المستوى والتوقيت غير مناسب

وجه‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬مشرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عتابا‭ ‬رقيقا‭ ‬لمسابقات‭ ‬الطائرة‭ ‬بشأن‭ ‬توقيت‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬يريدون‭ ‬مشاركة‭ ‬أسرهم‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬خاصة‭ ‬وأنّ‭ ‬المباراة‭ ‬ستلعب‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تتأخر‭ ‬جراء‭ ‬تقارب‭ ‬المستوى‭.‬

وردا‭ ‬عن‭ ‬توقعه‭ ‬بشأن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬قال‭ ‬مشرف‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭: ‬بأنّ‭ ‬مستوى‭ ‬فريقه‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬رغم‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عنصر،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جل‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬باستثناء‭ ‬عنصرين،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يعولون‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬يقدموا‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬يرضيهم‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬حقا‭ ‬مشروعا‭ ‬لأيّ‭ ‬فريق‭.

‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬سيقابل‭ ‬فريقا‭ ‬يملك‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬الجيدة‭ ‬ولديه‭ ‬محترف‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬تكون‭ ‬محلّ‭ ‬استحسان‭ ‬المتابعين‭.‬