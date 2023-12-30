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المؤيد يشيد بدور الناشئة في رياضة السيارات

12/30/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أنّ‭ ‬مشاركة‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬وعلى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬اللاعب‭ ‬وتجعله‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬والتحدي‭ ‬وتحقيق‭ ‬شغفه‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬مكتبة‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بمشاركة‭ ‬المتسابق‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬الروتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬قبله،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الدعم‭ ‬والتوجيه‭ ‬الأثر‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المعنويات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬القادمة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬يعتبر‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬الروتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وأهم‭ ‬بطولات‭ ‬الكارتنج‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مرتين‭.‬

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