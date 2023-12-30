المؤيد يشيد بدور الناشئة في رياضة السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أنّ مشاركة الناشئة في بطولة العالم وعلى حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، تعزز من ثقة اللاعب وتجعله قادراً على خوض غمار المنافسة والتحدي وتحقيق شغفه.
جاء ذلك خلال استقبال أيمن بن توفيق المؤيد، الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة في مكتبة بضاحية السيف، حيث أشاد بمشاركة المتسابق الشيخ أحمد بن صقر بن أحمد آل خليفة في نهائيات بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023، والتي أقيمت في مملكة البحرين خلال الفترة من 2 حتى 9 ديسمبر 2023.
وقدم الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة خلال اللقاء الشكر والتقدير للأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما لقيه من دعم ومساندة من قبله، حيث كان لهذا الدعم والتوجيه الأثر الأبرز في رفع المعنويات لتحقيق الأفضل في السباقات القادمة.
والجدير بالذكر يعتبر ختام بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 من أبرز وأهم بطولات الكارتنج على المستوى الدولي، حيث استضافت مملكة البحرين تنظيم هذه البطولة مرتين.
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