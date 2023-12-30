د. عسكر وراشد بن عبدالرحمن يتوجان الرفاع بطلا لبطولة العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
توج د. عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة، فريق أكاديمية الرفاع بطلا لبطولة العيد الوطني لكرة القدم المصغرة بعد فوزه على أكاديمية أوليه (2/صفر) في المباراة الختامية التي أقيمت على ملعب النزهة بتنظيم من الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم.
وشهدت البطولة في يومها الأخير، حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة، ومسئولي الجهات الداعمة للبطولة وجمهور جيد وأولياء أمور اللاعبين.
وقلد د. عبد الرحمن عسكر والشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، فريق أكاديمية الرفاع الميدالية الذهبية وكأس البطولة، وفريق أكاديمية أوليه الميداليات الفضية.
كما تم تكريم اللاعبين الحائزين الجوائز الفردية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة اللاعب عبدالرحمن جناحي من أكاديمية أوليه، وأفضل حارس سيد نوح من أكاديمية الرفاع، وهداف البطولة راشد جمال لاعب أكاديمية أوليه.
وقدم د. عبدالرحمن عسكر والشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، هدايا تذكارية للداعمين للبطولة وهم : BMMI
وشركة الجنوب للسياحة ووكالة الخليج العالمية ومجموعة فنادق برم روز ومغسلة الخليج ومجموعة AFRICAN EASTERN ومستشفى ومراكز الشرق الأوسط الطبية.
كما قدم الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، هدية تذكارية من الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة لسعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، حيث تابع عسكر مباريات اليوم الختامي الذي شهد الأدوار النهائية والمباراة الختامية.
MENAFN30122023000055011008ID1107671113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.