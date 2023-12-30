د. عسكر وراشد بن عبدالرحمن يتوجان الرفاع بطلا لبطولة العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬الرفاع‭ ‬بطلا‭ ‬لبطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أكاديمية‭ ‬أوليه‭ (‬2‭/‬صفر‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النزهة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأخير،‭ ‬حضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬ومسئولي‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للبطولة‭ ‬وجمهور‭ ‬جيد‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭ ‬اللاعبين‭.‬

وقلد‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬والشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬الرفاع‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬وكأس‭ ‬البطولة،‭ ‬وفريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬أوليه‭ ‬الميداليات‭ ‬الفضية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحائزين‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬أوليه،‭ ‬وأفضل‭ ‬حارس‭ ‬سيد‭ ‬نوح‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬الرفاع،‭ ‬وهداف‭ ‬البطولة‭ ‬راشد‭ ‬جمال‭ ‬لاعب‭ ‬أكاديمية‭ ‬أوليه‭.‬

وقدم‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬والشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬هدايا‭ ‬تذكارية‭ ‬للداعمين‭ ‬للبطولة‭ ‬وهم‭ : ‬ BMMI ‭

‬وشركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‭ ‬ووكالة‭ ‬الخليج‭ ‬العالمية‭ ‬ومجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬برم‭ ‬روز‭ ‬ومغسلة‭ ‬الخليج‭ ‬ومجموعة‭ ‬ AFRICAN ‭ ‬ EASTERN ‭ ‬ومستشفى‭ ‬ومراكز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الطبية‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭ ‬عسكر‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬والمباراة‭ ‬الختامية‭.‬