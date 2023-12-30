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الدير يكسب البحرين والاتحاد يتجاوز توبلي

12/30/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬ الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كسب‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬مواجهة‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/28‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الدير‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬البحرين‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬14‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬توبلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/25‭). ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬20‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬توبلي‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬16‭ ‬نقطة‭).‬

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