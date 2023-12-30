الدير يكسب البحرين والاتحاد يتجاوز توبلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كسب فريق الدير مواجهة البحرين بنتيجة (29/28) في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن الجولة التاسعة من كأس ديار المحرق لكرة اليد.
وبذلك حقق الدير انتصاره الخامس ورفع رصيده إلى (17 نقطة)، فيما البحرين تلقى الخسارة الخامسة وصار رصيده (14 نقطة).
وفي المباراة الأخرى نجح فريق الاتحاد في اجتياز توبلي بنتيجة (26/25). وبذلك حقق الاتحاد انتصاره السادس ورفع رصيده إلى (20 نقطة)، فيما توبلي تلقى الخسارة الثانية وصار رصيده (16 نقطة).
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