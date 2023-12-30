Sunday, 31 December 2023 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواجهة نارية بين الكهرماء وأسري

12/30/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬قمة‭ ‬وناري‭ ‬بين‭ ‬الكهرماء‭ ‬وأسري‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

بعدما‭ ‬أدت‭ ‬نتائج‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬واتجاه‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬أتجاه‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬بات‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬سيكون‭ ‬ملتهب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبلة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تساوي‭ ‬الحظوظ‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭. ‬ومواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬قد‭ ‬تأخذ‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬لعبة‭ ‬الكراسي‭ ‬الموسيقية‭. ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬ليتصدر‭ ‬المسابقة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬وحتى‭ ‬يعزز‭ ‬صدارته‭ ‬ويبقى‭ ‬منفردا‭ ‬مطالب‭ ‬بالفوز‭ ‬والذي‭ ‬سيعطيه‭ ‬أفضلية‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬محتدم‭ ‬للأمتار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ويتطلع‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬سيدهادي‭ ‬حميد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مواصلة‭ ‬العروض‭ ‬القوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬فقدانه‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬ظل‭ ‬متشبث‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬لذلك‭ ‬سيكون‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الرغبة‭ ‬لدى‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬مرتضى‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬تجاوز‭ ‬الخسارة‭ ‬السابقة‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬مجددا‭ ‬وبالتالي‭ ‬تصدر‭ ‬المسابقة،‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصراح‭ ‬المثير‭.‬

MENAFN30122023000055011008ID1107671111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث