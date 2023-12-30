مواجهة نارية بين الكهرماء وأسري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬قمة‭ ‬وناري‭ ‬بين‭ ‬الكهرماء‭ ‬وأسري‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

بعدما‭ ‬أدت‭ ‬نتائج‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬واتجاه‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬أتجاه‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬بات‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬سيكون‭ ‬ملتهب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبلة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تساوي‭ ‬الحظوظ‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭. ‬ومواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬قد‭ ‬تأخذ‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬لعبة‭ ‬الكراسي‭ ‬الموسيقية‭. ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬ليتصدر‭ ‬المسابقة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬وحتى‭ ‬يعزز‭ ‬صدارته‭ ‬ويبقى‭ ‬منفردا‭ ‬مطالب‭ ‬بالفوز‭ ‬والذي‭ ‬سيعطيه‭ ‬أفضلية‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬محتدم‭ ‬للأمتار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ويتطلع‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬سيدهادي‭ ‬حميد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مواصلة‭ ‬العروض‭ ‬القوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬فقدانه‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬ظل‭ ‬متشبث‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬لذلك‭ ‬سيكون‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الرغبة‭ ‬لدى‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬مرتضى‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬تجاوز‭ ‬الخسارة‭ ‬السابقة‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬مجددا‭ ‬وبالتالي‭ ‬تصدر‭ ‬المسابقة،‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصراح‭ ‬المثير‭.‬