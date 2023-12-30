مواجهة نارية بين الكهرماء وأسري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفتتح اليوم مباريات الأسبوع السابع من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء قمة وناري بين الكهرماء وأسري في تمام الساعة السابعة مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
بعدما أدت نتائج الأسبوع السادس الماضي إلى تغيرات في سلم الترتيب واتجاه مختلف عن أتجاه القسم الأول، بات واضحا على أن الصراع سيكون ملتهب في هذا الأسبوع المقبلة خصوصا في ظل تساوي الحظوظ بين الفرق الأربعة الأولى في جدول الترتيب. ومواجهة اليوم قد تأخذ الصراع إلى مسار لعبة الكراسي الموسيقية. فريق الكهرماء عاد من بعيد ليتصدر المسابقة برصيد 13 نقطة بعد الفوز في الأسبوع الماضي على فريق بابكو للتكرير وحتى يعزز صدارته ويبقى منفردا مطالب بالفوز والذي سيعطيه أفضلية كبير في هذا السباق الذي سيكون محتدم للأمتار الأخيرة، ويتطلع مدرب الفريق سيدهادي حميد من اللاعبين مواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصار.
في المقابل فريق أسري بعدما تعرض إلى أول خسارة في الأسبوع الماضي أمام فريق ألبا أدت إلى فقدانه الصدارة التي ظل متشبث بها حتى نهاية القسم الأول وأصبح في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، لذلك سيكون الفوز هو الرغبة لدى جهازه الفني بقيادة المدرب مرتضى عبدالوهاب الذي يعول كثيرا على لاعبيه تجاوز الخسارة السابقة والعودة إلى سكة الانتصارات مجددا وبالتالي تصدر المسابقة، قبل الدخول في الجولات الحاسمة من هذا الصراح المثير.
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