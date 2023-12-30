المعامير يهزم الدير بسيناريو واحدالتغــيير يمـــنح البســــيتين صـــدارة مؤقــــــتة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضرب فريق المعامير عصفورين بحجر واحد بفوزه على منافسه فريق الدير بثلاثة أشواط مقابل شوط، إذ أعطته المباراة فوزه الأول فضلا أنه رد الدين للديريين إثر خسارة مباراة دوري عيسى بن راشد العام بثلاثية نظيفة، وجاءت الأشواط 25-21، 25-22، 25-27، 26-24 في لقاء الجولة الثالثة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وأداره الدوليان خالد الشوملي (1) وعباس عبدالرضا (2) ليحصل المعامير بهذه النتيجة على أول ثلاث نقاط، فيما ظل رصيد الدير خاليا بعد ثلاث جولات خسارة.
قدم الفريقان أربعة أشواط متكافئة، وكلها انتهت بسيناريو واحد ويتمثل في حسن تصرف المعامير خلال الأمتار الأخيرة من الأشواط، وكاد الدير أن يأخذ منافسه إلى الاحتكام لشوط فاصل لولا حائط صد قائد المعامير أحمد وحيد الذي استنجد به مدربه في توقيت أتى أكله.
وفي مباراة أخرى تصدر البسيتين الترتيب مؤقتا ورفع رصيده إلى 8 نقاط بعد حسمه لقاء التضامن الذي بات رصيده 5 نقاط في مواجهة امتدت لخمسة أشواط 21-25، 21-25، 25-20، 25-22، 15-11 أدارها الدوليان سيد جعفر سيد حسين (1) ومحمد منصور (2).
وفرط التضامن في الخروج بنقاط المباراة عندما أعطاه اداءه التقدم بشوطين نظيفين، غير أن التغييرات التي أجراها البسيتين أثمرت عن عودة الفريق لأجواء المباراة وقلب الطاولة على المنافس.
MENAFN30122023000055011008ID1107671109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.