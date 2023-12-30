المعامير يهزم الدير بسيناريو واحدالتغــيير يمـــنح البســــيتين صـــدارة مؤقــــــتة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ضرب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬إذ‭ ‬أعطته‭ ‬المباراة‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬فضلا‭ ‬أنه‭ ‬رد‭ ‬الدين‭ ‬للديريين‭ ‬إثر‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وجاءت‭ ‬الأشواط‭ ‬25-21،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬27،‭ ‬26‭-‬24‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وأداره‭ ‬الدوليان‭ ‬خالد‭ ‬الشوملي‭ (‬1‭) ‬وعباس‭ ‬عبدالرضا‭ (‬2‭) ‬ليحصل‭ ‬المعامير‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬ظل‭ ‬رصيد‭ ‬الدير‭ ‬خاليا‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬خسارة‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬متكافئة،‭ ‬وكلها‭ ‬انتهت‭ ‬بسيناريو‭ ‬واحد‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬حسن‭ ‬تصرف‭ ‬المعامير‭ ‬خلال‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الأشواط،‭ ‬وكاد‭ ‬الدير‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬منافسه‭ ‬إلى‭ ‬الاحتكام‭ ‬لشوط‭ ‬فاصل‭ ‬لولا‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬قائد‭ ‬المعامير‭ ‬أحمد‭ ‬وحيد‭ ‬الذي‭ ‬استنجد‭ ‬به‭ ‬مدربه‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬أتى‭ ‬أكله‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تصدر‭ ‬البسيتين‭ ‬الترتيب‭ ‬مؤقتا‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬حسمه‭ ‬لقاء‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬رصيده‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬امتدت‭ ‬لخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬15-11‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ (‬2‭).‬

وفرط‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬أعطاه‭ ‬اداءه‭ ‬التقدم‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬البسيتين‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬الفريق‭ ‬لأجواء‭ ‬المباراة‭ ‬وقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬المنافس‭.‬