كل خيارات الأهلي ((أجنبية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأ‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مفاوضاته‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختيار‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬والتعاقد‭ ‬معه‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬التركي‭ ‬أنداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مغري‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

ويقود‭ ‬تدريبات‭ ‬الأهلي‭ ‬حاليا‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬أحمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬وستكون‭ ‬المباراتين‭ ‬القادمتين‭ ‬أمام‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بقيادته‭ ‬لحين‭ ‬قدوم‭ ‬المدرب‭ ‬القادم‭.‬