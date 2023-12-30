كل خيارات الأهلي ((أجنبية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأ النادي الأهلي مفاوضاته مع عدد من المدربين الأجانب الذين سبق لهم العمل في منطقة الخليج، وذلك من أجل اختيار واحد منهم والتعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة السلة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2023-2024، يأتي ذلك بعد استقالة التركي أنداك ياييسيير بعد حصوله على عرض مغري في ألمانيا.
ويقود تدريبات الأهلي حاليا المدرب المساعد أحمد ميرزا، وستكون المباراتين القادمتين أمام مدينة عيسى والبحرين في دوري زين بقيادته لحين قدوم المدرب القادم.
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