رئيس نادي الاتحاد السيد أنور شرف:جماهيرنا تستحق المدرج الكبير في صالة ((أم الحصم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عبر «أخبار الخليج الرياضي» طالب رئيس نادي الاتحاد السيد أنور شرف الاتحاد البحريني لكرة السلة بمنح جماهير ناديه حق الجلوس في المدرج الكبير بصالة أم الحصم أسوة بجماهير أندية المنامة والأهلي والمحرق.
وتابع: منذ الموسم الماضي بدأت قاعدة النادي الجماهيرية تزداد في كرة السلة والجميع كان شاهدا على الحضور في صالة خليفة الرياضية خلال منافسات المربع الذهبي، كما شهد لقاء الاتحاد والمحرق الأخير حضور كبير من جماهيرنا الوفية. وأضاف: الكثير من جماهيرنا طالبونا بمخاطبة الاتحاد وطلب المدرج الكبير، ونحن نرى ان المرحلة القادمة ستشهد زخف جماهيري غير مسبوق من المناطق التي ينتمي النادي اليها وخصوصا من أهالي البلاد القديم والزنج وعذاري والخميس والصالحية.
ولذلك نحن نأمل ان يطبق اتحاد السلة نظام القرعة في مبارياتنا مع الأندية الكبيرة، ليكون الحصول على المدرج بالتناوب، كما أشار السيد أنور شرف الى عدم اغلاق المدرج الكبير في مباريات المنامة نظرا للعقوبة المفروضة على جماهيرهم، انما يتم منحه لجماهير الفريق المنافس.
وقال السيد أنور شرف ان دخول فريق الاتحاد في المنافسة وحضور جماهيره بقوة سيكون في صالح لعبة كرة السلة، وبين ان هناك تنسيق مع الرابطة لتوفير المستلزمات المطلوبة وتسهيل حضور جماهيرنا، وطالب السيد انور شرف جماهير النادي بالحضور المكثف في المباريات القادمة حتى يثبت للجميع أحقيته بالحصول على المدرج الكبير.
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