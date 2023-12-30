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رئيس نادي الاتحاد السيد أنور شرف:جماهيرنا تستحق المدرج الكبير في صالة ((أم الحصم))

12/30/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عبر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بمنح‭ ‬جماهير‭ ‬ناديه‭ ‬حق‭ ‬الجلوس‭ ‬في‭ ‬المدرج‭ ‬الكبير‭ ‬بصالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬أسوة‭ ‬بجماهير‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬والمحرق‭.‬

وتابع‭: ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بدأت‭ ‬قاعدة‭ ‬النادي‭ ‬الجماهيرية‭ ‬تزداد‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والجميع‭ ‬كان‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬لقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمحرق‭ ‬الأخير‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الوفية‭. ‬وأضاف‭: ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬جماهيرنا‭ ‬طالبونا‭ ‬بمخاطبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وطلب‭ ‬المدرج‭ ‬الكبير،‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬ان‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ستشهد‭ ‬زخف‭ ‬جماهيري‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬النادي‭ ‬اليها‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬البلاد‭ ‬القديم‭ ‬والزنج‭ ‬وعذاري‭ ‬والخميس‭ ‬والصالحية‭.‬

ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬نأمل‭ ‬ان‭ ‬يطبق‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬نظام‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مبارياتنا‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ليكون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المدرج‭ ‬بالتناوب،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬اغلاق‭ ‬المدرج‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬المنامة‭ ‬نظرا‭ ‬للعقوبة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬جماهيرهم،‭ ‬انما‭ ‬يتم‭ ‬منحه‭ ‬لجماهير‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف‭ ‬ان‭ ‬دخول‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬وحضور‭ ‬جماهيره‭ ‬بقوة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬وبين‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬الرابطة‭ ‬لتوفير‭ ‬المستلزمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتسهيل‭ ‬حضور‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬وطالب‭ ‬السيد‭ ‬انور‭ ‬شرف‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬بالحضور‭ ‬المكثف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭ ‬حتى‭ ‬يثبت‭ ‬للجميع‭ ‬أحقيته‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المدرج‭ ‬الكبير‭.‬

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