الجولة العاشرة من دوري زين مفصلية وتنطلق الثلاثاءكل الأنظار على مواجهة ((الخميس)) بين المنامة والنجمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تختلف‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬عن‭ ‬الجولات‭ ‬التي‭ ‬سبقتها،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬الحسم‭ ‬يقترب‭ ‬جدا‭ ‬وتظهر‭ ‬هوية‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬ستتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

وينتظر‭ ‬الجميع‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬كل‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬الخميس‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه‭ ‬النجمة،‭ ‬والتي‭ ‬على‭ ‬ضوئها‭ ‬يتحدد‭ ‬مصير‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭.‬





وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬تبدو‭ ‬مهمة‭ ‬الأهلي‭ ‬سهلة‭ ‬امام‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وكذلك‭ ‬الحالة‭ ‬امام‭ ‬البحرين،‭ ‬وأيضا‭ ‬مهمة‭ ‬المحرق‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬سماهيج،‭ ‬بينما‭ ‬سيكون‭ ‬لقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات‭ ‬مثيرا‭ ‬ومتكافئا‭ ‬وهو‭ ‬مهم‭ ‬للفريقين‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭.‬

وبالنظر‭ ‬الى‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬وترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬والحالة‭ ‬والاتحاد‭ ‬قد‭ ‬تأهلت‭ ‬منطقيا،‭ ‬بينما‭ ‬بات‭ ‬الصراع‭ ‬ثلاثيا‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬والاتحاد‭ ‬والمحرق‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مقعدين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

ونتحدث‭ ‬تحديدا‭ ‬عن‭ ‬المحرق‭ ‬لأن‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬وشكل‭ ‬صدمة‭ ‬لنا‭ ‬كمتابعين،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والمنافس‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ان‭ ‬نتخيل‭ ‬ان‭ ‬يبقى‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مركزه‭ ‬الحالي‭ ‬السابع‭ ‬ويخرج‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬ويذهب‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفضي‭ ‬مع‭ ‬اندية‭ ‬القاع،‭ ‬بل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬يهبط‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬الحالي،‭ ‬المحرق‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬بعد،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مصيره‭ ‬أصبح‭ ‬بيد‭ ‬المنامة،‭ ‬ولذلك‭ ‬ينتظر‭ ‬المحرق‭ ‬الهدية‭ ‬ليخرج‭ ‬من‭ ‬عنق‭ ‬الزجاجة‭ ‬ويتنفس‭ ‬الصعداء‭.‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬حقق‭ ‬المنامة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬فسيكون‭ ‬فوز‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬القادمتين‭ ‬امام‭ ‬سماهيج‭ ‬والحالة‭ ‬كافيا‭ ‬للتأهل‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬استغنى‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬أحمد‭ ‬جان،‭ ‬ويبحث‭ ‬حاليا‭ ‬عن‭ ‬البديل،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬باللعب‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬فيه‭ ‬عدم‭ ‬المجازفة‭ ‬لأن‭ ‬فرصة‭ ‬التعويض‭ ‬صعبة‭. ‬اليوم‭ ‬يدفع‭ ‬المحرق‭ ‬ثمن‭ ‬خسارته‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬بنتيجة‭ ‬89‭/‬88‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬العبور‭ ‬وجاءت‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬صالحه،‭ ‬يستطيع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه،‭ ‬عبر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬مناسب،‭ ‬واستبدال‭ ‬المحترف‭ ‬اوستن‭ ‬داي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬اي‭ ‬اضافة،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬امكانية‭ ‬تعزيز‭ ‬الصفوف‭ ‬بلاعبين‭ ‬محليين،‭ ‬ويمتلك‭ ‬المحرق‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعافي‭ ‬وتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬تخدمه‭ ‬النتائج،‭ ‬ويحظى‭ ‬المحرق‭ ‬بمساندة‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬خروجه‭ ‬المبكر‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬دورينا‭.‬