البسيتين يواجه الأهلي والمنامة يلتقي الاتفاقمن يتأهل إلى نصف نهائي ((أغلى الكؤوس))؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تختتم اليوم (الأحد) منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 5:30 مساءً، البسيتين والأهلي على استاد نادي البحرين الوطني، المنامة والاتفاق على استاد نادي المحرق.
البسيتين والأهلي
يبرز لقاء البسيتين والأهلي في هذا اليوم باعتبار أن الفريقين ينتميان لدوري الممتاز رغم الفارق الشاسع بينهما على صعيد سلم الترتيب في مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز، حيث الأصفر المركز الثاني والأزرق يقبع في المركز الأخير وبفارق 11 نقطة، مع العلم أن الفريقين التقيا هذا الموسم انتهت بالتعادل
(2/2).
البسيتين بلغ هذه المرحلة بعدما كسب بوري في الدور التمهيدي، ثم تغلب على سترة، فيما الأهلي اجتاز أم الحصم بدور الـ 16. المباراة ورغم الأفضلية الفنية للأهلي عطفًا على يقدمه من مستويات مميزة وامتلاكه محترفين مميزين أهلته لأن يتقدم تدريجيًا مما كان عليه من مركز متأخر حتى اعتلاء صدارة الترتيب، إلا أن البسيتين لا يستهان به حتى وإن كان متذيل الترتيب، حيث النتائج سلبية ولكن ومن خلال الجولات الماضية بدأ يظهر بمستويات أكثر من جيدة وفق إمكاناته البشرية المحدودة، ويكسب نقاطا ويحرج منافسيه.
يشرف على تدريب البسيتين المدرب الوطني علي عامر الذي يعول على تحركات ممادو، علي بسام، عبدالرحمن الأحمدي، عيسى جهاد، ديوب، روبينسون، حسين مهدي والحارس محسن علي، وينتهج الفريق أسلوب الدفاع المتراجع المحكم الذي ينتج عن إغلاق المنافذ مما يزيد من معاناة الخصم في الوصول إلى مرماه، ويعول هجوميًا على الكرات المرتدة بصورة كبيرة. وفي المقابل الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي فرناندو يعتمد على بناء الهجمات بشكل تصاعدي من الخلف للأمام، مع تفعيل الجناحين للتقدم وأيضًا في الكرات الطويلة خلف المدافعين، معولاً في ذلك على جيوفاني سيلفا، سانتوس جابريل، موريرا، جمال راشد، عبدالله الحشاش، حسن مدن وخلفهم الحارس إبراهيم لطف الله.
المنامة والاتفاق
يأمل فريق المنامة بقيادة مدربه عادل النعمي، بالمضي قدمًا في هذه البطولة معولًا على الصحوة الكبيرة التي تحققت له في الفترة الماضية بدءاً من فوزه الكبير على الرفاع الشرقي في الدور الـ 16 (4/0)، والاتفاق هو الآخر لديه معنويات عالية في الفترة الحالية إثر المستويات والنتائج القوية التي يقدمها في دوري الدرجة الثانية أو في هذه البطولة خصوصا، حيث نجح في عبور الحد بركلات الجزاء في الدور الـ 16 وقبل ذلك هزم اتحاد الريف.
الفروقات الفنية بينهما كبيرة من حيث العناصر المحلية والأجنبية والخبرة الميدانية التي تصب لمصلحة المنامة التي تعتبر كفته هي الأرجح لتحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي، إلا أن ذلك لن يكون سهلاً أو طريقا مفروشا بالورود كما يُقال، وخصوصا أن المنافس سيسعى هو الآخر لإثبات وجوده وقدراته طالما هناك أمل بتحقيق ذلك من خلال أرضية الميدان.
يعتمد المنامة على نجومية توباريس، تياغو سيلفا، ألفيس مارلي، أحمد موسى، عمر دعيج، عبدالوهاب علي، إبراهيم الختال وعيسى عبدالله والحارس فايز الرشيدي، ويعول الاتفاق بقيادة مدربه سيد حسن عيسى على فيكتوري، علي مفتاح، محمد علي، علي العرادي، حامد أسوكو والحارس برونو سانتوس.
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