البسيتين يواجه الأهلي والمنامة يلتقي الاتفاقمن يتأهل إلى نصف نهائي ((أغلى الكؤوس))؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬البسيتين‭ ‬والأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬المنامة‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬





البسيتين‭ ‬والأهلي

يبرز‭ ‬لقاء‭ ‬البسيتين‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬ينتميان‭ ‬لدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬رغم‭ ‬الفارق‭ ‬الشاسع‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬الأصفر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والأزرق‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬وبفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬التقيا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭

(‬2/2‭).‬

البسيتين‭ ‬بلغ‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬بوري‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬سترة،‭ ‬فيما‭ ‬الأهلي‭ ‬اجتاز‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭. ‬المباراة‭ ‬ورغم‭ ‬الأفضلية‭ ‬الفنية‭ ‬للأهلي‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬وامتلاكه‭ ‬محترفين‭ ‬مميزين‭ ‬أهلته‭ ‬لأن‭ ‬يتقدم‭ ‬تدريجيًا‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬متأخر‭ ‬حتى‭ ‬اعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البسيتين‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب،‭ ‬حيث‭ ‬النتائج‭ ‬سلبية‭ ‬ولكن‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬بدأ‭ ‬يظهر‭ ‬بمستويات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جيدة‭ ‬وفق‭ ‬إمكاناته‭ ‬البشرية‭ ‬المحدودة،‭ ‬ويكسب‭ ‬نقاطا‭ ‬ويحرج‭ ‬منافسيه‭.‬

يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬البسيتين‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬ممادو،‭ ‬علي‭ ‬بسام،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الأحمدي،‭ ‬عيسى‭ ‬جهاد،‭ ‬ديوب،‭ ‬روبينسون،‭ ‬حسين‭ ‬مهدي‭ ‬والحارس‭ ‬محسن‭ ‬علي،‭ ‬وينتهج‭ ‬الفريق‭ ‬أسلوب‭ ‬الدفاع‭ ‬المتراجع‭ ‬المحكم‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬المنافذ‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الخصم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرماه،‭ ‬ويعول‭ ‬هجوميًا‭ ‬على‭ ‬الكرات‭ ‬المرتدة‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬الأهلي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬فرناندو‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الهجمات‭ ‬بشكل‭ ‬تصاعدي‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬للأمام،‭ ‬مع‭ ‬تفعيل‭ ‬الجناحين‭ ‬للتقدم‭ ‬وأيضًا‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬الطويلة‭ ‬خلف‭ ‬المدافعين،‭ ‬معولاً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬جيوفاني‭ ‬سيلفا،‭ ‬سانتوس‭ ‬جابريل،‭ ‬موريرا،‭ ‬جمال‭ ‬راشد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬وخلفهم‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭.‬





المنامة‭ ‬والاتفاق

يأمل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬عادل‭ ‬النعمي،‭ ‬بالمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬معولًا‭ ‬على‭ ‬الصحوة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ (‬4/0‭)‬،‭ ‬والاتفاق‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لديه‭ ‬معنويات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬إثر‭ ‬المستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬خصوصا،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬الحد‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬هزم‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭.‬

الفروقات‭ ‬الفنية‭ ‬بينهما‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬والخبرة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لمصلحة‭ ‬المنامة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬كفته‭ ‬هي‭ ‬الأرجح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وبلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلاً‭ ‬أو‭ ‬طريقا‭ ‬مفروشا‭ ‬بالورود‭ ‬كما‭ ‬يُقال،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬سيسعى‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لإثبات‭ ‬وجوده‭ ‬وقدراته‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬أمل‭ ‬بتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭.‬

يعتمد‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نجومية‭ ‬توباريس،‭ ‬تياغو‭ ‬سيلفا،‭ ‬ألفيس‭ ‬مارلي،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬عمر‭ ‬دعيج،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬علي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬وعيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬والحارس‭ ‬فايز‭ ‬الرشيدي،‭ ‬ويعول‭ ‬الاتفاق‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬فيكتوري،‭ ‬علي‭ ‬مفتاح،‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬علي‭ ‬العرادي،‭ ‬حامد‭ ‬أسوكو‭ ‬والحارس‭ ‬برونو‭ ‬سانتوس‭.‬



