استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN / أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب محمد حسين اسماعيل مسالمة، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس.
بدورها ادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جنديين في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية تابعة للاحتلال قرب مخيم الفوار في الخليل.
وادعت المصادر العبرية تحيدها للمنفذ..
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