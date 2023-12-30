استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN / أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب محمد حسين اسماعيل مسالمة، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس.

بدورها ادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جنديين في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية تابعة للاحتلال قرب مخيم الفوار في الخليل.

وادعت المصادر العبرية تحيدها للمنفذ..

