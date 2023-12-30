Sunday, 31 December 2023 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل

12/30/2023 7:14:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب محمد حسين اسماعيل مسالمة، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس.

بدورها ادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جنديين في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية تابعة للاحتلال قرب مخيم الفوار في الخليل.

وادعت المصادر العبرية تحيدها للمنفذ..

MENAFN30122023000205011050ID1107671094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث