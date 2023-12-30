برلين.. مئات الأشخاص يتضامنون مع فلسطين

برلين.. مئات الأشخاص يتضامنون مع فلسطين
التاريخ
12/30/2023 7:14:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة تضامنية مع فلسطين بمشاركة مئات الأشخاص.
وجرت المظاهرة في ساحة "أديناوربلاتز"، بدعوة من اللجنة الوطنية لفلسطين الموحدة.
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