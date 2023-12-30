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برلين.. مئات الأشخاص يتضامنون مع فلسطين

12/30/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة تضامنية مع فلسطين بمشاركة مئات الأشخاص.
وجرت المظاهرة في ساحة "أديناوربلاتز"، بدعوة من اللجنة الوطنية لفلسطين الموحدة.

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