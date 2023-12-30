التحالف الدولي يقصف مواقع في دير الزور شرق سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف صواريخ وطائرات حربية مواقع في دير الزور وريفها شرقي سوريا.
وأشار المرصد السوري، في بيان له، إلى دويّ انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات "التحالف الدولي" في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة.
وأضاف المرصد أن طائرات حربية أميركية نفذت غارتين في جبل العمال والمطار القديم في مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.
MENAFN30122023000208011052ID1107671091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.