التحالف الدولي يقصف مواقع في دير الزور شرق سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف صواريخ وطائرات حربية مواقع في دير الزور وريفها شرقي سوريا.



وأشار المرصد السوري، في بيان له، إلى دويّ انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات "التحالف الدولي" في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة.



وأضاف المرصد أن طائرات حربية أميركية نفذت غارتين في جبل العمال والمطار القديم في مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

