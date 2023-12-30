تسريبات من تقرير شديد السرية حول خطة إسرائيلية لإخراج الأونروا من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير إسرائيلي، أن هناك محاولات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.
ونقلت القناة 12 العبرية، أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية" يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون "مزعوم" بين الأونروا وحركة حماس" .
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، والذي نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل القريب.
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