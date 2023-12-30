تسريبات من تقرير شديد السرية حول خطة إسرائيلية لإخراج الأونروا من غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير إسرائيلي، أن هناك محاولات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.



ونقلت القناة 12 العبرية، أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية" يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون "مزعوم" بين الأونروا وحركة حماس" .



وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، والذي نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".



أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".



وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل القريب.

