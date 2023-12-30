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مؤرخ إسرائيلي: طوفان الأقصى كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية

12/30/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المؤرخ الإسرائيلي موشيه زيمارمان، اليوم السبت، إن عملية "طوفان الأقصى" كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية".
وذكر زيمارمان، في مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية، أن حماس، دمرت إحساس الإسرائيليين بالأمن في 7 أكتوبر.
وأوضح أن الهدف من وراء تأسيس الدولة الصهيونية كانت تخليص اليهود في الشتات من الوضع الذي كانوا فيه وقت اضطهاد النازيين لليهود.


وأشار إلى أن طوفان الاقصى كان بمثابة نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلا: إن الهجوم "كشف فشل الإيديولوجية الصهيونية".
واعتبر المؤرخ الإسرائيلي، أن الصهيونية ليست الحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "وإننا ذاهبون إلى وضع يعيش فيه الشعب اليهودي في حالة من انعدام الأمن التام، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".
وأضاف أن "إسرائيل" تسببت في انخفاض مستوى أمن يهود الشتات بعد هجماتها على غزة ولذلك فإن هذا الحل الصهيوني منقوص". معا

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