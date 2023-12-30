مؤرخ إسرائيلي: طوفان الأقصى كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المؤرخ الإسرائيلي موشيه زيمارمان، اليوم السبت، إن عملية "طوفان الأقصى" كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية".
وذكر زيمارمان، في مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية، أن حماس، دمرت إحساس الإسرائيليين بالأمن في 7 أكتوبر.
وأوضح أن الهدف من وراء تأسيس الدولة الصهيونية كانت تخليص اليهود في الشتات من الوضع الذي كانوا فيه وقت اضطهاد النازيين لليهود.
وأشار إلى أن طوفان الاقصى كان بمثابة نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلا: إن الهجوم "كشف فشل الإيديولوجية الصهيونية".
واعتبر المؤرخ الإسرائيلي، أن الصهيونية ليست الحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "وإننا ذاهبون إلى وضع يعيش فيه الشعب اليهودي في حالة من انعدام الأمن التام، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".
وأضاف أن "إسرائيل" تسببت في انخفاض مستوى أمن يهود الشتات بعد هجماتها على غزة ولذلك فإن هذا الحل الصهيوني منقوص". معا
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