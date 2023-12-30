الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في النصيرات والمغازي والزوايدة ورفح بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد أكثر من 25 مواطناً فلسطينياً وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم من طيران الاحتلال غرب مخيم النصيرات.



واستشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا لآل شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم.



واستشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد المواطن عيد رفيق سلمان أبو راشد في قصف إسرائيلي في منطقة حي السلام شرقي رفح، كما ارتقى عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح.



كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح، وقصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جاموس غرب المدينة.



كما استهدف طيران الاحتلال، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. وفا