Sunday, 31 December 2023 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في النصيرات والمغازي والزوايدة ورفح بغزة

12/30/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد أكثر من 25 مواطناً فلسطينياً وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم من طيران الاحتلال غرب مخيم النصيرات.


واستشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا لآل شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم.


واستشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وفي رفح جنوب القطاع، استشهد المواطن عيد رفيق سلمان أبو راشد في قصف إسرائيلي في منطقة حي السلام شرقي رفح، كما ارتقى عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح.


كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح، وقصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جاموس غرب المدينة.


كما استهدف طيران الاحتلال، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. وفا


MENAFN30122023000208011052ID1107671088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث