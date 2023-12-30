الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت الاحد، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.
ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا" أن اقتحام آليات الاحتلال، المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.
وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .
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