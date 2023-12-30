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الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

12/30/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت الاحد، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.


ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا" أن اقتحام آليات الاحتلال، المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.


وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .

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