الساحة الفنية السويسرية في عام 2024: عودة السياسة إلى مركز الصدارة

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Kunst in der Schweiz: Das erwartet uns 2024
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Panorama de las artes en 2024: la política, al centro del escenario
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Panorama 2024 das artes: a política volta ao centro do palco
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2024年瑞士艺术界展望:政治重归舞台中心
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En 2024, la politique va revenir sur le devant de la scène artistique suisse
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The Swiss arts outlook 2024: politics reclaims the centre stage (الأصلي)
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スイス文化展望2024 中東情勢がもたらす分断
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Il mondo dell'arte in Svizzera nel 2024: la politica si riprende il centro della scena
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من المستحيل قياس ما يمكن توقعه للعام الجديد، من دون النظر في التطورات الكبيرة التي شهدتها الفنون في عام 2023.
كانت الحرب في أوكرانيا قبل عام واحد فقط، لا تزال تتصدر عناوين الأخبار، لكن آثارها على الساحة الفنية الدولية ظلت محدودة إلى حد ما. وقد نشأ في الغرب، إجماع بين الفنانين وأمناء المعارض الفنية والمؤسسات على تبني القضية الأوكرانية، وهو ما يعكس رد الفعل العام للسكان، والحكومات بشكل عام. ولكن كان التضامن مع أوكرانيا أكثر تباينا في بقية أنحاء العالم.
وشكل هذا التناقض، ومدى اختلاف دول "الشمال" عن دول "الجنوب" في تصورها للشؤون العالمية، نقطة الخلاف الرئيسية في المناقشات الثقافية في عام 2023. لقد خلطت هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كل الأوراق.
وأعادت الحرب الحالية، إشعال ظاهرتين قديمتين، وهما معاداة السامية وكراهية الإسلام - وهما المصطلحان اللذان تم استخدامهما وإساءة استخدامهما، عبر جميع أنحاء الطيف السياسي، منذ ذلك الحين.
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