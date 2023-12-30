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الساحة الفنية السويسرية في عام 2024: عودة السياسة إلى مركز الصدارة

12/30/2023 7:13:33 PM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Kunst in der Schweiz: Das erwartet uns 2024
  • Español (es) Panorama de las artes en 2024: la política, al centro del escenario
  • Português (pt) Panorama 2024 das artes: a política volta ao centro do palco
  • 中文 (zh) 2024年瑞士艺术界展望:政治重归舞台中心
  • Français (fr) En 2024, la politique va revenir sur le devant de la scène artistique suisse
  • English (en) The Swiss arts outlook 2024: politics reclaims the centre stage (الأصلي)
  • 日本語 (ja) スイス文化展望2024 中東情勢がもたらす分断
  • Italiano (it) Il mondo dell'arte in Svizzera nel 2024: la politica si riprende il centro della scena
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    من المستحيل قياس ما يمكن توقعه للعام الجديد، من دون النظر في التطورات الكبيرة التي شهدتها الفنون في عام 2023.

    كانت الحرب في أوكرانيا قبل عام واحد فقط، لا تزال تتصدر عناوين الأخبار، لكن آثارها على الساحة الفنية الدولية ظلت محدودة إلى حد ما. وقد نشأ في الغرب، إجماع بين الفنانين وأمناء المعارض الفنية والمؤسسات على تبني القضية الأوكرانية، وهو ما يعكس رد الفعل العام للسكان، والحكومات بشكل عام. ولكن كان التضامن مع أوكرانيا أكثر تباينا في بقية أنحاء العالم.

    وشكل هذا التناقض، ومدى اختلاف دول "الشمال" عن دول "الجنوب" في تصورها للشؤون العالمية، نقطة الخلاف الرئيسية في المناقشات الثقافية في عام 2023. لقد خلطت هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كل الأوراق.

    وأعادت الحرب الحالية، إشعال ظاهرتين قديمتين، وهما معاداة السامية وكراهية الإسلام - وهما المصطلحان اللذان تم استخدامهما وإساءة استخدامهما، عبر جميع أنحاء الطيف السياسي، منذ ذلك الحين.

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