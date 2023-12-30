الساحة الفنية السويسرية في عام 2024: عودة السياسة إلى مركز الصدارة

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من المستحيل قياس ما يمكن توقعه للعام الجديد، من دون النظر في التطورات الكبيرة التي شهدتها الفنون في عام 2023.

كانت الحرب في أوكرانيا قبل عام واحد فقط، لا تزال تتصدر عناوين الأخبار، لكن آثارها على الساحة الفنية الدولية ظلت محدودة إلى حد ما. وقد نشأ في الغرب، إجماع بين الفنانين وأمناء المعارض الفنية والمؤسسات على تبني القضية الأوكرانية، وهو ما يعكس رد الفعل العام للسكان، والحكومات بشكل عام. ولكن كان التضامن مع أوكرانيا أكثر تباينا في بقية أنحاء العالم.

وشكل هذا التناقض، ومدى اختلاف دول "الشمال" عن دول "الجنوب" في تصورها للشؤون العالمية، نقطة الخلاف الرئيسية في المناقشات الثقافية في عام 2023. لقد خلطت هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كل الأوراق.

وأعادت الحرب الحالية، إشعال ظاهرتين قديمتين، وهما معاداة السامية وكراهية الإسلام - وهما المصطلحان اللذان تم استخدامهما وإساءة استخدامهما، عبر جميع أنحاء الطيف السياسي، منذ ذلك الحين.

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