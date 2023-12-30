Sunday, 31 December 2023 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قراءة في قراءة

12/30/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ما‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬حتى‭ ‬غادر‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬منصة‭ ‬الصالة‭ ‬ولم‭ ‬يكمل‭ ‬المباراة‭ ‬معتقدا‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬نفسه‭ ‬بأن‭ ‬المباراة‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬وستصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬عض‭ ‬أصابع‭ ‬الندم‭ ‬بعد‭ ‬سماعه‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬الختامية‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬عاشته‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أشواطها‭ ‬الخمسة،‭ ‬وهذا‭ ‬درس‭ ‬لنا‭ ‬جميعا،‭ ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬تقرأ‭ ‬من‭ ‬عنوانها،‭ ‬ولكن‭ ‬الصحيح‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مباريات‭ ‬تنتظر‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬نتأنى‭ ‬ونتريث‭ ‬ولا‭ ‬نستعجل‭ ‬الحكم‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬يطلق‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬صافرته‭ ‬النهائية،‭ ‬والمباراة‭ ‬المذكورة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭.‬


} بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الفوز‭ ‬المهم‭ ‬والعريض‭ ‬والمستحق‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نقطتين‭ ‬غاليتين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جمع‭ ‬والتقاط‭ ‬النقاط،‭ ‬فإن‭ ‬المباراة‭ ‬قد‭ ‬قطعت‭ ‬الشك‭ ‬باليقين‭ ‬بأنه‭ ‬عندما‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬لاعب‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬له‭ ‬قيمته‭ ‬ووزنه‭ ‬وتأثيره،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬يترك‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬عاناه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بغياب‭ ‬ثنائي‭ ‬الفريق‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬قائده‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬المصاب،‭ ‬وهو‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬ضاربا‭ ‬له‭ ‬ثقله‭ ‬وخبرته‭ ‬فإنه‭ ‬أحد‭ ‬المستقبلين‭ ‬الرئيسين،‭ ‬والليبرو‭ ‬عباس‭ ‬سلطان‭ ‬المدافع‭ ‬الحر،‭ ‬وبغياب‭ ‬الاثنين‭ ‬قد‭ ‬تركا‭ ‬ثغرة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستقبال‭ ‬والدفاع‭ ‬رغم‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬تحمله‭ ‬البديل‭ ‬حسن‭ ‬ناصر‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬عليه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بإرساله‭ ‬الموجه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سوء‭ ‬الاستقبال‭ ‬والدفاع‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬،‭ ‬وقطف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬ثمرته‭.‬


} والحديث‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬المهم‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬اعتباطا،‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬لأن‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬افتقد‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬المهمين‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬وحده،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬آمنا‭ ‬بظروف‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬فإن‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬كسب‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬تذكر‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬تبارى‭ ‬لاعبوه‭ ‬في‭ ‬إهدار‭ ‬الإرسال‭ ‬والانشغال‭ ‬بالكرات‭ ‬الهجومية‭ ‬الطائشة،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬نهضم‭ ‬حق‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬بقيادة‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬ومساعده‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف،‭ ‬فقد‭ ‬وفق‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬المباراة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬واستغل‭ ‬ظرف‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬أحسن‭ ‬استغلال،‭ ‬وساعده‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ترجمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬للتعليمات،‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬الشاطر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يستثمر‭ ‬أخطاء‭ ‬المنافس‭ ‬أو‭ ‬ظروفه،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬منافسيه،‭ ‬وينجح‭ ‬في‭ ‬قراءتها‭ ‬القراءة‭ ‬الصحيحة‭ ‬ويطوعها‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬استثمر‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مدرب‭ ‬مع‭ ‬الأخير‭ ‬وأنزل‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬عريضة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬فهناك‭ ‬فارق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬مدربين‭ ‬يعيشون‭ ‬تفاصيل‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬المباراة‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء،‭ ‬ومدربين‭ ‬تنقصهم‭ ‬الحاسة‭ ‬التدريبية‭ ‬السادسة،‭ ‬ورأينا‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬يسحب‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬لاعبه‭ ‬المتميز‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬أداؤه‭ ‬سيئا‭ ‬ويعوضه‭ ‬بالبديل‭ ‬الناجح‭ ‬جعفر‭ ‬صادق،‭ ‬غير‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وفي‭ ‬توقيت‭ ‬ذهبي‭ ‬ليدفع‭ ‬بسيد‭ ‬هاشم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬لأنه‭ ‬يعرف‭ ‬قيمته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الحرج‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الحاسم‭ ‬ولذا‭ ‬ترك‭ ‬اللاعب‭ ‬بصمته‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬الشوط‭.‬

MENAFN30122023000055011008ID1107671079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث