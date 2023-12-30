قراءة في قراءة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الفوز‭ ‬المهم‭ ‬والعريض‭ ‬والمستحق‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نقطتين‭ ‬غاليتين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جمع‭ ‬والتقاط‭ ‬النقاط،‭ ‬فإن‭ ‬المباراة‭ ‬قد‭ ‬قطعت‭ ‬الشك‭ ‬باليقين‭ ‬بأنه‭ ‬عندما‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬لاعب‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬له‭ ‬قيمته‭ ‬ووزنه‭ ‬وتأثيره،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬يترك‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬عاناه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بغياب‭ ‬ثنائي‭ ‬الفريق‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬قائده‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬المصاب،‭ ‬وهو‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬ضاربا‭ ‬له‭ ‬ثقله‭ ‬وخبرته‭ ‬فإنه‭ ‬أحد‭ ‬المستقبلين‭ ‬الرئيسين،‭ ‬والليبرو‭ ‬عباس‭ ‬سلطان‭ ‬المدافع‭ ‬الحر،‭ ‬وبغياب‭ ‬الاثنين‭ ‬قد‭ ‬تركا‭ ‬ثغرة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستقبال‭ ‬والدفاع‭ ‬رغم‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬تحمله‭ ‬البديل‭ ‬حسن‭ ‬ناصر‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬عليه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بإرساله‭ ‬الموجه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سوء‭ ‬الاستقبال‭ ‬والدفاع‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬،‭ ‬وقطف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬ثمرته‭.‬





} والحديث‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬المهم‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬اعتباطا،‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬لأن‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬افتقد‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬المهمين‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬وحده،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬آمنا‭ ‬بظروف‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬فإن‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬كسب‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬تذكر‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬تبارى‭ ‬لاعبوه‭ ‬في‭ ‬إهدار‭ ‬الإرسال‭ ‬والانشغال‭ ‬بالكرات‭ ‬الهجومية‭ ‬الطائشة،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬نهضم‭ ‬حق‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬بقيادة‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬ومساعده‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف،‭ ‬فقد‭ ‬وفق‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬المباراة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬واستغل‭ ‬ظرف‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬أحسن‭ ‬استغلال،‭ ‬وساعده‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ترجمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬للتعليمات،‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬الشاطر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يستثمر‭ ‬أخطاء‭ ‬المنافس‭ ‬أو‭ ‬ظروفه،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬منافسيه،‭ ‬وينجح‭ ‬في‭ ‬قراءتها‭ ‬القراءة‭ ‬الصحيحة‭ ‬ويطوعها‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬استثمر‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مدرب‭ ‬مع‭ ‬الأخير‭ ‬وأنزل‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬عريضة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬فهناك‭ ‬فارق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬مدربين‭ ‬يعيشون‭ ‬تفاصيل‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬المباراة‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء،‭ ‬ومدربين‭ ‬تنقصهم‭ ‬الحاسة‭ ‬التدريبية‭ ‬السادسة،‭ ‬ورأينا‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬يسحب‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬لاعبه‭ ‬المتميز‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬أداؤه‭ ‬سيئا‭ ‬ويعوضه‭ ‬بالبديل‭ ‬الناجح‭ ‬جعفر‭ ‬صادق،‭ ‬غير‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وفي‭ ‬توقيت‭ ‬ذهبي‭ ‬ليدفع‭ ‬بسيد‭ ‬هاشم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬لأنه‭ ‬يعرف‭ ‬قيمته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الحرج‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الحاسم‭ ‬ولذا‭ ‬ترك‭ ‬اللاعب‭ ‬بصمته‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬الشوط‭.‬