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الإنسانية محيط

12/30/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مؤخرا‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬ورضيع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينهم‭ ‬مئات‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬وعشرين‭ ‬ألف‭ ‬ضحية‭ ‬والبقية‭ ‬تأتي‭.‬

ووسط‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬تأتي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لتصعقنا‭ ‬جميعا‭ ‬وكعادتها‭ ‬باستخدام‭ ‬الفيتو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لمنع‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يدين‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬أو‭ ‬يوقف‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة،‭ ‬في‭ ‬تحدٍ‭ ‬فج‭ ‬للغضب‭ ‬العربي،‭ ‬ضاربة‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭ ‬بالإرادة‭ ‬العالمية،‭ ‬ومقرة‭ ‬بكل‭ ‬تبجح‭ ‬بمبدأ‭ ‬الغابة،‭ ‬معلنة‭ ‬بذلك‭ ‬انهيار‭ ‬تام‭ ‬للنظام‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭.‬

أمريكا‭ ‬لم‭ ‬تعبأ‭ ‬بالإدانات‭ ‬الدولية‭ ‬الواسعة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الفيتو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وباعتباره‭ ‬شراكة‭ ‬صارخة‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬جرائمه،‭ ‬مسجلة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬تواطؤها‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬صهيوني،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬عليها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لمواصلة‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬فغداة‭ ‬إعلان‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬سقط‭ ‬حوالي‭ ‬71‭ ‬شهيدا‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬فقط،‭ ‬ولم‭ ‬لا،‭ ‬فالعالم‭ ‬أجمع‭ ‬بات‭ ‬يشاهد‭ ‬مذابحها‭ ‬ويتابع‭ ‬إبادتها‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بكل‭ ‬دم‭ ‬بارد،‭ ‬ليبقى‭ ‬السؤال‭:‬

متى‭ ‬يتوقف‭ ‬هذا‭ ‬السعار‭ ‬الإسرائيلي؟

وإلى‭ ‬أين‭ ‬سيأخذ‭ ‬العالم؟

وهل‭ ‬بالفعل‭ ‬بتنا‭ ‬نعيش‭ ‬اليوم‭ ‬عصر‭ ‬اللا‭ ‬إنسانية؟

هناك‭ ‬رأي‭ ‬جميل‭ ‬للأديب‭ ‬العالمي‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬يقول‭:‬

‮«‬من‭ ‬يستهين‭ ‬بحق‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الأرض‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬بيته‭.. ‬فقد‭ ‬استهان‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسانية‭ ‬جميعا‮»‬‭!‬

نعم‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬وتفعله‭ ‬إسرائيل‭ ‬دوما،‭ ‬استهانة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسانية‭ ‬جميعا،‭ ‬لتبرهن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإنسانية‭ ‬رتبة‭ ‬يصل‭ ‬إليها‭ ‬بعض‭ ‬البشر‭ ‬ويموت‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬افتقدت‭ ‬أبسط‭ ‬مبادئها‭ ‬وللأبد،‭ ‬فهذا‭ ‬لا‭ ‬ينفي‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬بني‭ ‬آدم،‭ ‬وأنه‭ ‬لولاها‭ ‬لهلك‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحياة،‭ ‬فهي‭ ‬المشاعر‭ ‬والقيم‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتي‭ ‬تميزه‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭.‬

لذلك‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفقد‭ ‬الأمل‭ ‬فيها،‭ ‬فكما‭ ‬قال‭ ‬المهاتما‭ ‬غاندي‭:‬

‮«‬الإنسانية‭ ‬محيط،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬بضع‭ ‬قطراته‭ ‬قذرة‭.. ‬فلا‭ ‬يصبح‭ ‬المحيط‭ ‬بأكمله‭ ‬قذرا‮»‬‭!‬

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