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تنفيذ الأحكام.. مراجعة للتطوير

12/30/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬10‭ ‬قرارات‭ ‬لتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد،‭ ‬وفي‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬تم‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحول‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التنفيذ،‭ ‬تعزيزا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬وسرعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬للمحاكم‭.‬

ووفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الجديد‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬وظيفة‭ ‬‮«‬المنفذ‭ ‬الخاص‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬ميسرة‭ ‬لفتح‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬رسوم‭ ‬للقضايا‭ ‬حسب‭ ‬حجم‭ ‬المبالغ،‭ ‬وكذلك‭ ‬رسوم‭ ‬للمنفذ‭ ‬الخاص،‭ ‬ومع‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬برزت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والممارسات،‭ ‬الواجب‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭ ‬ودراستها،‭ ‬ومعالجتها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬العدالة‭ ‬وإرجاع‭ ‬الحقوق،‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إدارة‭ ‬خاصة‭ ‬معنية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬سواء‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬القضائية‭.‬

أمامنا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬فيها‭ ‬أحكام‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها،‭ ‬ربما‭ ‬لأسباب‭ ‬عديدة‭ -‬ليس‭ ‬هنا‭ ‬محلها‭ ‬ ‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬مراجعة‭ ‬عاجلة،‭ ‬وحتى‭ ‬يطمئن‭ ‬الجميع‭.. ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القضايا،‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬محل‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬تاجر‭ ‬آخر،‭ ‬تسلم‭ ‬منه‭ ‬عشرات‭ ‬المركبات‭ ‬ووصل‭ ‬المبلغ‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وصدر‭ ‬له‭ ‬حكم‭ ‬للتنفيذ‭ ‬وإرجاع‭ ‬المركبات،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التنفيذ،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بعدما‭ ‬تشابكت‭ ‬القضية‭ ‬وتعقدت،‭ ‬ودخلت‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التظلمات‭ ‬وإجراءات‭ ‬كثيرة‭. ‬

وبالتأكيد‭ ‬هناك‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العقاري‭ ‬والإيجارات‭ ‬والديون‭ ‬الشخصية‭ ‬وغيرها،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بانتظار‭ ‬التنفيذ،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬البات‭ ‬فيها،‭ ‬والإحصائيات‭ ‬الرسمية‭ ‬تكشف‭ ‬ذلك‭ ‬وتؤكده،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬أحكام،‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لسرعة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬المحكوم‭ ‬لصالحه‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬يتكبد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬وتعطيل‭ ‬المصالح‭. ‬

كما‭ ‬ندعو‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬ورفع‭ ‬التصورات‭ ‬والمرئيات‭ ‬المناسبة‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬العدالة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬والمهني‭ ‬للجمعية‭.‬

في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬قدّم‭ ‬معالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬مشروع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬للتطوير‭ ‬القضائي‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬السادة‭ ‬القضاة،‭ ‬وبحضور‭ ‬النائب‭ ‬العام‭. ‬وأكد‭ ‬معاليه‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬سرعة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬والقرارات،‭ ‬بما‭ ‬يُراعي‭ ‬ضمانات‭ ‬التقاضي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة،‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬حسم‭ ‬المنازعات‭ ‬بالسرعة‭ ‬المناسبة‭ ‬ودون‭ ‬تأخير‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬أحد‭ ‬متطلباتها‭ ‬الرئيسة‭.‬

وقد‭ ‬كشف‭ ‬معالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬التطويرية‭ ‬أعطيت‭ ‬أولوية‭ ‬لمتابعة‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعال‭ ‬لقانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬ومنها‭ ‬إعداد‭ ‬إرشادات‭ ‬لقضاة‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وعقد‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬للسادة‭ ‬المحامين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬أدلة‭ ‬إرشادية‭ ‬وفيديوهات‭ ‬لتوضيح‭ ‬الخطوات‭ ‬العملية‭ ‬لإجراءات‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بجانب‭ ‬تعزيز‭ ‬التخصص‭ ‬الإجرائي‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭ ‬وغيرها‭.‬

ندرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خططا‭ ‬وجهودا‭ ‬ومساعي‭ ‬حثيثة،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬المراجعة‭ ‬والتقييم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقويم‭ ‬والتطوير‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬الشامخ،‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬وتقدير‭ ‬وإجلال‭ ‬واحترام،‭ ‬وهو‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وضمانة‭ ‬للمجتمع‭ ‬وأمنه‭ ‬واستقراره،‭ ‬وأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكامه‭ ‬هي‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة‭ ‬لحماية‭ ‬الأفراد‭ ‬ومصالحهم‭ ‬وحقوقهم‭.‬

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